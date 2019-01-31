Можно ли безнаказанно обгонять по трамвайным путям

Несмотря на то, что в ПДД достаточно четко описаны условия, при которых запрещается или разрешается движение машин по трамвайным путям, тема обгона в таких местах ставит многих водителей в тупик.
Максим Строкер

Чтобы разобраться с обгоном по трамвайным путям, следует для начала обратиться к ПДД и выяснить, когда машина не имеет права на них находиться. Запрет, прежде всего, распространяется на трамвайные пути, расположенные выше или ниже уровня проезжей части дороги. Если они находятся на одном уровне, но отделены от полос движения машин сплошной линией разметки, то машине выезжать на рельсы так же нельзя.

Как и нельзя двигаться по трамвайным путям, проложенным справа от дороги, по которой идут машины. Ну, и на трамвайные пути встречного направления выезжать не положено. Кроме того, движение по трамвайным путям в тех или иных местах может быть прямо запрещено соответствующими знаками.

В частности, с помощью «кирпича» над путями. Замечу, что нарушение требования этого знака в таких условиях не грозит лишением «прав», как при езде «по встречке». Тут положена всего лишь 500-рублевая санкция за нарушение требований знаков и разметки — статья 12.16 часть 1 КоАП.

Во всех остальных случаях автотранспорту по рельсам двигаться Правилами разрешено. Разумеется, с тем условием, что машины не создают помех и препятствий движению самих трамваев.

Согласно ПДД, машины могут использовать трамвайные пути для движения прямо, для поворота налево и для разворота — если эти маневры в конкретном месте не запрещены соответствующими знаками. Помня все это, можно ответить на вопрос о возможности обгона по трамвайным путям. По существующим нормам Правил, обгон по трамвайным путям в настоящее время невозможен.

Поскольку обгон, по определению, это маневр, подразумевающий выезд на полосу встречного движения. За обгон по рельсам встречного направления положено наказание как за «обычную встречку» — 5000 рублей штрафа или лишение «прав» на полгода по статье КоАП 12.15 ч.4.

А вот опережать соседей по потоку по трамвайным путям попутного направления можно — соблюдая при этом вышеперечисленные условия.

встречная полоса, штрафы, лишение прав, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД
31 января 2019
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