Можно ли безнаказанно обгонять по трамвайным путям

Чтобы разобраться с обгоном по трамвайным путям, следует для начала обратиться к ПДД и выяснить, когда машина не имеет права на них находиться. Запрет, прежде всего, распространяется на трамвайные пути, расположенные выше или ниже уровня проезжей части дороги. Если они находятся на одном уровне, но отделены от полос движения машин сплошной линией разметки, то машине выезжать на рельсы так же нельзя.

Как и нельзя двигаться по трамвайным путям, проложенным справа от дороги, по которой идут машины. Ну, и на трамвайные пути встречного направления выезжать не положено. Кроме того, движение по трамвайным путям в тех или иных местах может быть прямо запрещено соответствующими знаками.

В частности, с помощью «кирпича» над путями. Замечу, что нарушение требования этого знака в таких условиях не грозит лишением «прав», как при езде «по встречке». Тут положена всего лишь 500-рублевая санкция за нарушение требований знаков и разметки — статья 12.16 часть 1 КоАП.