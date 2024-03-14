Мифы СССР: почему советские водители никогда не лили в радиатор воду из крана

Отчего-то сегодня считается, что в СССР антифризов и тосолов не было, поэтому все лили в расширительный бачок, а еще раньше прямиком в радиатор, обычную воду. Мол, раз деды так делали, то и нам можно? Раньше же работало! Так вот: работало, да не так. А к регламентам, особенно по обслуживанию столь дорогой вещи, как личный автомобиль, в СССР относились со всей серьезностью. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Много ходит по интернетам да гаражным курилкам разных историй, рассказанный когда-то кому-то, а потом бережно переданных дальше, как великая истина. Естественно, с добавлениями подробностей и описательных эпитетов уже от себя. Так было, есть и будет во все времена, ничего удивительного. Однако в трех случаях из трех мудрость из былин с годами выветривалась, оставляя лишь яркие цитаты и посредственные мнения, заменяющие первоочередной смысл.

Реальный порядок вещей тех времен можно найти в технической литературе соответствующих годов выпуска, коей было немало. Сегодня такие книги лежат на развалах, продаются в букинистических магазинах и даже в отсканированном виде совершенно бесплатно представлены в Сети. И почитать их сегодня, в 24 году XXI века – весьма любопытно. И дело не только в любознательности, но и в желании найти истину среди мегатонн бесполезной, а зачастую даже вредной выдумки. Яркий пример – вода в радиаторе.

Давайте начистоту: в экстренной ситуации, когда шланг, а зачастую и сам радиатор, поврежден, дело происходит «во глубине сибирских руд», а до ближайшего магазина автозапчастей чуть ближе, чем до Луны, воду в систему охлаждения залить можно. Более того, даже нужно, ведь с пустым контуром мотор тут же перегреется, а с водой – с минимальными и допустимыми последствиями доедет до СТО. Дальше – только промывка, а после – замена на антифриз по регламенту.

Архивное фото.

Так и только так, а все остальное – от лукавого. Но матерые «шофера» этот довод, конечно, оспорят: раньше лили воду, ездили только на воде, бед не знали. Это потому, что машины были сверхнадежные! Ноги этих гаражных былин растут сразу из двух плоскостей. Первая – железная дорога, где в тепловозах действительно используется исключительно вода в качестве наполнения для системы охлаждения.

Причина – негерметичный контур, из которого льет, созданный таким изначально. Поэтому на станциях всегда есть колонка, поэтому тепловозы зимой не глушат. Конструктивная близость тепловозного двигателя и мотора современного автомобиля остается на совести автора, распространяющего мифы. Вторая плоскость произрастания «ног» – советский шоферский опыт. Мол, никаких антифризов тогда не было, лили воду и ездили круглогодично.

Откроем профильную литературу и процитируем первоисточник. Позволим, пожалуй, затравку: «система охлаждения заполняется водой или жидкостью, замерзающей только при низкой температуре». То есть в 1962 году, дата выхода книги по обслуживанию и ремонту М-21 от Государственного научно-технического издательства машиностроительной литературы, не замерзающая ОЖ все же была? Да, была, и даже двух марок: 65 и 40, что маркировало температуру замерзания. В основе – этиленгликоль, как и во многих вполне современных антифризах. Но вернемся все же к воде.

Фото globallookpress.com

Во-первых, воду, согласно регламенту, использовать можно, но было несколько оговорок. Орфография и пунктуация сохранены: «вода должна быть чистой и возможно более мягкой, не содержащей солей, прежде всего извести. Применение жесткой воды вызовет быстрое отложение значительного количества накипи в радиаторе и водяной рубашке двигателя. Хорошо пользоваться для охлаждения дождевой или снеговой водой».

Смягчать воду щелочью прямо запрещалась, поскольку последняя разъедала алюминиевые блоки, однако и менять воду слишком часто тоже не рекомендовалось – так в систему попадут те самые соли. Что такое «слишком часто» по мнению советского инженера? Например, масло в двигателе рекомендовалось менять не слишком часто: всего-то раз в две-три тысячи километров. Но это уже совсем другая история.