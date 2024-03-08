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Зря ругаете: светлая сторона Ульяновского автомобильного завода

Изделия Ульяновского автомобильного завода на протяжении чуть ли не всей его истории исключительно ругают. И, увы, из всех отечественных автопроизводств только там до сих пор не видно света в конце тоннеля – год от года сходящие с его конвейера продукты становятся все хуже и хуже. Да еще и байка про «русский Прадо», которая в итоге оказалась пшиком и очередной неудачей. Однако, мало кто знает, что именно там, на УАЗе, некогда производили более чем популярный и горячо любимый во всем СССР продукт. В жизни не догадаетесь какой. Все спойлеры – на портале «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Зря ругаете: светлая сторона Ульяновского автомобильного завода

Что «Козел», что «Буханка», что «Патриот» – решения всегда вымученные и вынужденные, возникающие в силу отсутствия альтернатив. Комфорта, привычного уже многим российским водителям благодаря многочисленным импортным автомобилям, оснащения и прочего в них нет и не будет. Жалкие потуги и обещания сделать сколь-нибудь современный и достойный автомобиль из «Патриота», вернее Patriot, в наши дни звучат особенно несносно. Да и утонули они уже в том же болоте, что и «русский Prado». Место проклятое?

Великий миф о вселенской вездеходности «уазика» построен, в первую очередь, на проходимости моральной – его не жалко, можно рубиться, не стесняясь повредить «кузовню» и лакокрасочное. Это ж «уазик»: не теряйся, жми на газ смелее! Но даже ярые поклонники творчества ульяновских умельцев знают, что без специальной подготовки и длительного, трудо- и финансово затратного дооснащения он никуда не проедет. Увязнет тут же.

Обратно – точно не выйдет, сломавшись по традиции в самом глухом месте отдаленного болота. Он чудовищно ржавеет и азартно гниет, запчасти искать сложно, а покупать – дорого. Да и сами машины сейчас, в силу высокого потребления на СВО, стоят дорого. А уж в дилерском центре – невыразимо дорого.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Причина, во многом, кроется в изначальном, можно сказать, фундаментальном предназначении: что «Козел», что «Буханка» делались по техзаданию военных и никаких пожеланий в графе «комфорт» там не было. Да и самой графы – тоже. Это был и остается армейский, со всеми выходящими отсюда последствиями, транспорт.

Что вы от него хотите и ждете? О каком ресурсе, надежности или удобстве речь? Для всех сторонников «Патриота», рекомендуем изучить историю создания внедорожника, начиная с «Симбира»: машина на раме, да еще и с несущим кузовом – изначально обречена, сколько ее не модернизируй.

Впрочем, надо же и о хорошем сказать, как обещали? Так вот: на Ульяновском автомобильном заводе действительно делали Вещи с большой буквы. Ценимые, регулярно покупаемые и до сих пор используемые на необъятных просторах даже после распада СССР.

Их было куда проще купить, чем внедорожник, они служили десятилетиями и регулярно приносили хорошие новости. И газеты. Ведь это – почтовые ящики. Роскошные, к слову, очень функциональные, надежные, так что и по сей день встречающиеся и в деревнях, и в городах. Как, впрочем, и машины бренда…

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