Зачем остроумные водители вешают на воздуховоды в салоне полиэтиленовые пакеты

За годы существования личного автотранспорта в его современном виде автомобилисты понапридумывали изрядное количество ноу-хау, призванных облегчить повседневную жизнь за рулем. Недавно стало известно о еще одной «народной разработке» из этой серии. Она изрядно упрощает процесс использования смартфона в движущейся машине.

Как только не модернизируют свои ТС водители. У некоторых стремление к «улучшайзингу» машины под свои индивидуальные запросы превращается в своего рода хобби и практически самоцель. Пожалуй, каждый встречал персонажей, обвешивающих салоны своих авто всякими шторочками, обставляющих держателями всевозможных гаджетов, втыкающих во все доступные разъемы максимальное количество кабелей и прочее...

Другая крайность – граждане, которые вообще не переваривают ничего лишнего в интерьере личного авто. Им приходится порой жалеть об отсутствии каких-либо «усовершенствований» в машине. Например, когда возникает необходимость воспользоваться навигационной программой в смартфоне. Мы далеко не всегда колесим исключительно по знакомым маршрутам и местам. Даже в родном мегаполисе, изъезженном тобой, казалось бы, вдоль и поперек, периодически обнаруживаешь локации, путь до которых знает только «навигатор» в телефончике.

И тут выясняется, что степень удобства пользования путеводным смартфоном на ходу, когда ты должен еще и рулить, «сильно преувеличена», назовем это так.

Фото globallookpress.com

С держателем для гаджета, установленном где-нибудь на «торпедо» или висящем на центральной консоли, подобных проблем не возникло бы.

А без него приходится как-то пристраивать телефон на центральный тоннель например – так, чтобы можно было видеть его экран, либо всю дорогу держать аппарат в одной руке, а рулить – второй. Согласитесь, оба варианта, по меньшей мере, не особо удобны. Они еще и опасны по сути своей: водителю приходится здорово отвлекаться от управления. Но решение проблемы существует.

Для этого нужен небольшой кусок не особо толстого полиэтилена. Идеально подойдет одноразовый бесплатный пакет из ближайшего магазина. Для начала сворачиваем его в нечто вроде жгута и просовываем сквозь решетку одного из дефлекторов климатической системы. Таким образом, чтобы в итоге наш спасительный кусок полиэтилена свисал обоими концами наружу, болтаясь на одном из «прутьев решетки».

Далее берем смартфон и снимаем с него пластиковый чехол, защищающий корпус гаджета. Свисающие с дефлектора концы волшебного пакетика вкладываем в чехол, а затем надеваем его обратно на смартфон так, чтобы экран устройства оказался смотрящим в сторону водителя.

В итоге мы обретаем импровизированный держатель для мобильника. Да, его покачивает на ходу машины. Но зато водитель всегда видит происходящее на экране устройства, а обе его руки находятся при этом на рулевом колесе.