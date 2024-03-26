Для чего на самом деле машины оснащают рулевым колесом «со скосом»

В последнее время чуть ли не все автопроизводители считают своим «долгом» выпускать легковые машины не с круглым рулем, а со «сплющенной» как минимум с одной стороны «баранкой». Считается, что это добавляет машине спортивных свойств. Так ли это на самом деле?

Уже и не узнать точно: кто из автостроителей первым запустил моду оснащать легковушки «баранками» слегка «сплющенной» формы. Иной раз такой руль называют «со скосом». Однако совершенно точно известно, что подобноую опцию первыми получили «спортивные» машины.

Если покопаться в недалекой автоистории, обнаруживаешь фотографии подобных «штурвалов» на некоторых моделях Ferrari, «заряженных» Mercedes, BMW и прочих авто такого рода. Благодаря этому «сплющенность» рулевого колеса обрела четкую ассоциацию с чем-то околоспортивным. А дальше этот дизайн пошел в массы. Сначала он стал появляться на авто высокого ценового сегмента, затем среднего, а теперь даже на относительно доступном «китайце».

На первый взгляд, мы можем вполне логично объяснить распространение этой моды. Раз «скошенный» руль применяется на спортивных авто, значит он как-то облегчает управление транспортным средством. Что хорошо для любого водителя, а не только спортсмена. В этом смысле не удивительно, что такую конструкцию можно обнаружить даже на крупных кроссоверах и внедорожниках.

Однако вынуждены разочаровать читателя. На самом деле, руль «со скосом» скорей вреден, чем полезен. Возьмем, к примеру, раллийные автогонки — когда специально построенные для них болиды на какой-то умопомрачительной скорости носятся по извилистым сельским дорогам, лесным просекам, булыжникам горных серпантинов и тому подобным маршрутам.

Фото: autobics.com

В таких условиях гонщику приходится крайне активно крутить руль, вписываясь в крутейшие повороты на совершенно невменяемых скоростях. Но обратите внимание: ни у одной настоящей раллийной машины вы не обнаружите скошенный руль. У них у всех он идеальной круглой формы.

Поскольку при по-настоящему активной рулежке его «сплющенность» будет провоцировать потерю водителем контроля над автомобилем — пусть и на доли секунды. Этого порой бывает достаточно, чтобы для экипажа гонка завершилась полетом в придорожный лес или кувырканием по полю.

Да и на внедорожниках «скос» скорей вреден. Несмотря на невысокие скорости передвижения по грязи и буеракам, драйвер, чтобы не застрять, частенько приходится очень активно манипулировать рулем. А из-за его «скоса» он может в какой-то момент выскользнуть из рук и вездеход застрянет.

Однако помимо минусов, у «скошенного руля» есть и кое-какие плюсы. Главный из них заключается в том, что при его наличии водителю чуть проще садиться в кресло, а также покидать машину. Поскольку «скос» увеличивает расстояние между рулем и кромкой «сидушки» кресла.

Второй плюс «баранки спортивной» формы в том, что глядя не нее неопытному водителю проще понять, в каком положении находятся передние колеса: когда «скос» располагается в нижней точке они смотрят прямо. Ну и еще, возможно, у автовладельца создается ложное подсознательное ощущение «крутости» дизайна твоего ТС...