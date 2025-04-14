Как воюют раритеты: легендарный ГАЗ-69 пригодился на СВО

В боевых действиях армии России в зоне СВО наряду с самой современной техникой принимают участие и «бывалые» представители советского автопрома. Один из таких образцов — ГАЗ-69. Эксперт Денис Орлов рассказал порталу «АвтоВзгляд» про эту по-своему уникальную машину.

Засветившийся недавно в зоне спецоперации четырехколесный «вояка» получил в свое время широкую известность не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Легендарный советский внедорожник ГАЗ-69 (или, как его еще называли, «зеленый «Козлик») — машина узнаваемая. На передовой, снабженный нехитрым «мангалом», этот «вездеход» помогает бойцам России буксировать 120-мм миномет.

Хотя, очевидно, пригоден и для других боевых задач. Его можно было бы считать внедорожником, но в советские годы, когда он появился, такого термина еще не было. И называли такие полноприводные машины именно «вездеходами». Автомобильный историк Денис Орлов признается, что ему эта классификация (по крайней мере, применительно к конкретным авто) нравится гораздо больше.

Прототип машины, производство которой началось в далеком 1953-м, получил наименование «Труженик», хотя она все-таки изначально задумывалась как авто двойного назначения: основная задача состояла в том, чтобы заменить ГАЗ-67Б, способный играть роль тягача легкой артиллерии. Преемник должен был превосходить предшественника в плане управляемости, иметь более экономичный расход топлива, но превосходить мощностью.

Фото istockphoto.com

В итоге, правда, 69-й оказался даже чуть менее «тяговитым», чем 67Б, замечает собеседник портала «АвтоВзгляд». А «победовский» двигатель М-20 обладал заметно меньшим крутящим моментом (122,6 Н-м вместо 166,7 Н-м), тогда как снаряженная масса машины увеличилась на 205 кг. Понадобилось даже ввести в раздаточную коробку двухступенчатый демультипликатор — дополнительный редуктор, позволяющий дополнительно повысить крутящий момент.

Тем не менее, военные очень хорошо приняли это авто и ценили его, замечает эксперт. Помимо тягачей, выпускался еще целый ряд версий под военные нужды: «штабные» для командного состава, радиомашины, а также предназначенные для радиационной и химической разведки, для разминирования и т.д. Существовали даже установки, снабженные ПТУРами, которые по принципу действия напоминали пулеметные тачанки, применявшиеся в Первую Мировую и в Гражданскую войны.

Кроме того, под ГАЗ-69 был специально спроектирован и выпущен одноосный бортовой прицеп ГАЗ-704. Востребованным зеленый «Козлик» стал и в других службах, уточняет Орлов. ГАЗ-69 решал широкий спектр задач: были и милицейские «воронки», и пожарные авто, и многое другое. И когда задумывался УАЗ-469 (гораздо более привычный для наших глаз), в Минобороны поначалу без особого энтузиазма восприняли идею отказа от ставших привычными 69-х.

Изначально модель выпускалась на Горьковском автомобильном заводе (до 1957-го — «Государственный автомобильный завод имени В.М. Молотова»). А в 1956 году производство передали Ульяновскому заводу, где 69-й сходил с конвейера вплоть до 1972-го, когда его сняли с производства. В наши дни найти машину именно «газовского» производства уже непросто, отмечает автомобильный историк.

Фото istockphoto.com

ГАЗ-69 активно использовался не только в СССР, но и широко экспортировался, уточняет эксперт. Например, во Вьетнам, с которым у СССР были налажены хорошие отношения, он ввозился еще с 1954 года. А в конце 50-х был заключен большой контракт с Индонезией.

Если говорить о возможности применения этих «ветеранов» в боевых действиях в наши дни, то надо признать, что ГАЗ-69 уже не отвечает всем сегодняшним требованиям, указывает Орлов. И к вездеходам, которые были последним словом техники в 1960-е годы, «подбираются», например, современные багги.

Но, как замечает собеседник портала «АвтоВзгляд», боевые действия по своей сути таковы, что на фронте «воюет все, что воюет». В свое время было выпущено очень много 69-х, и они в большом количестве попали, в том числе, в сферу народного хозяйства.

Маловероятно, что в зону СВО могла попасть машина этой модели с каких-нибудь складов Минобороны, считает эксперт. Если она сегодня приносит пользу на передовой, это означает, что, скорее всего, ее туда передали в частном порядке. Но это, естественно, не мешает эффективно использовать эту технику в боевых условиях, замечает Орлов. Так что легендарному «Козлику» остается только пожелать удачи. Он еще повоюет.