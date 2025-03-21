Треска протухшая: в Курской области у ВСУ отбит норвежский гусеничный грузовичок

В руки российских солдат под Курском попал почти что раритетный образчик техники НАТО — гусеничная машина NM199. Минус еще одна единица из логистического парка ВСУ.

В зоне СВО военные транспортеры NM199 появились в начале осени 2023 года. Их туда отправила Норвегия. Бандеровцам передали всю машины, что имелась на складах — 51 единицу — плюс запчасти. Таким образом скандинавы избавились от этого военного раритета, ведь история машины восходит аж к временам войны во Вьетнаме! А позднее аппараты этого типа побывали на полях сражений таких конфликтов как арабо-израильская война 1973 года, ирано-иракская война, война в Персидском заливе, а затем и в ходе гражданской войны в Ираке поучаствовали.

Под личиной «диковиной зверушки» из Скандинавии на самом деле скрывается американский гусеничный не бронированный армейский транспортер M548. Впервые его показали широкой публике в 1965 году. Транспортное средство выпускала американская компания Food Machinery and Chemical Corporation (FMC). По заказу минобороны США, ее инженеры спроектировали ТС на шасси бронетранспортера М113.

С точки зрения своей конструкции, «норвежский американец» представляет собой грузовик с открытым либо тентованным кузовом на гусеничном шасси. В передней части располагается закрытая кабина, рассчитанная на четырех человек и моторно-трансмиссионное отделение. У нее имеются две боковые двери и люк по центру крыши. Над ним на турели устанавливали либо крупнокалиберный 12,7-мм пулемет Browning М2НВ, либо какой-нибудь из 7,62-мм пулеметов натовского образца.

Корпус сварен из алюминиевых листов. Габариты: 5,89х2,686х2,81 метра. Вес — 7968 кг. Грузоподъемность — 5,5 тонн. Размеры грузовой платформы — 3,32х1,62 метра. Машина получилась плавающей, что добавляло ей ценности с точки зрения задач полевого снабжения войск.

Изначально в моторном отсеке тут устанавливали 8-цилиндровый V-образный бензиновый двигатель охлаждения Chrysler 75М мощностью 215 л.с. и трехступенчатую автоматическую КП. Однако впоследствии мотор и трансмиссию гусеничного «грузовичка» меняли.

В итоге, в ходе последней в истории M548 модернизации, он получил дизельный двигатель Detroit Diesel 6V53T мощностью 275 л. с. и 4-ступенчатый «автомат» Allison Х200-4. С таким агрегатами NM199/M548 развивает до 60 км/ч по земле и до 5,6 км/ч — на плаву.

В НАТО машины семейства NM199/M548 использовались по-разному. Но в основном они служили в роли транспортных машин артиллерийских соединений. Однако некоторая часть M548 была использована в качестве шасси для зенитных и противотанковых ракетных установок. А также в качестве самоходных минометов.

Вряд ли устройство захваченного в Курской области хохлятского «норвежца» сможет сообщить что-либо новое или интересное российским конструкторам. Этот трофей гораздо ценнее в качестве экспоната одного из наших музеев захваченной у врага техники.