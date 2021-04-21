Неожиданный автосалон: Mercedes Штирлица стал антиквариатом

Rolls-Royce 20/25 кузовного ателье Barker 1935 года. Он только что украшал собой «Олдтаймер-Галерею Ильи Сорокина» в СПб, и вот теперь приехал в Москву. Из-за нехарактерного для Rolls-Royce сочетания цветов — белый кузов, синие крылья — автомобиль ближе к изделиям из Гжели, чем настораживает в любой ситуации, кроме художественной выставки, где пасхальное разноцветие выглядит уместным. В нашем восприятии время этих автомобилей остается черно-белым и купить в коллекцию Rolls-Royce такого окраса — явное преодоление внутреннего стереотипа.
Второй образец роскоши, отобравший внимание публики на себя — Horch 835A Sport Cabriolet 1939 года еще более спорного голубого цвета. Ощутить на языке слово Horch не менее приятно, чем Рембрандт или Пикассо. Уровень собственной респектабельности заметно возрастает. На фоне Хорьха дамы фотографировались с детским воодушевлением, степенные господа непривычно гнули спины, ловя удачный ракурс.
Современное автомобильное искусство представила компания Bilenkin Classic Cars. Эта мастерская, долго воссоздавала технику прежних лет, но регулярно получала заказы на доработку, превращавшую изделия в новый тип автомобиля — рестомод. Но поставленный под капот ЗиМ двигатель от Toyota не превращал ЗиМ в Toyota. Для многих заказчиков это было неприятным сюрпризом.
Поэтому в Bilenkin Classic Cars решили старину оставить только снаружи, а платформу взять от современного автомобиля. Результат совмещения BMW 3-Series Coupe (E92) и стилистики 50-х годов называется BCC Vintage 335 xi.
Построен в 2016 году, явлен миру на Дубайском автосалоне, после чего разошелся подобающим тиражом по закрытым гаражам завсегдатаев ОАЭ. Сделан BCC Vintage выполнен на заводском уровне и ни единым зазором, швом, хромом не выдает рождения в мастерской, производя максимально качественное заводское впечатление.
Не бывает салонов, выставок, галерей без Mercedes. На «Российском антикварном салоне» эту марку представляли четыре модели: Mercedes-Benz 300D (W189) 1961 года Adenauer, военный желтый Mercedes-Benz 170VK 1941, Mercedes-Benz 230 (W143) Штирлица и Mercedes-Benz (W140) Brabus 7.3.
Присутствие СССР обозначил желтый ЗиМ-12 «Скорая помощь» 1960 года с пояснением: «Единственный в мире автомобиль с родным кузовом и перегородкой в салоне (по данным открытых источников)».
Из разряда максимальной экзотики — красный кабриолет Steyr 220 1939 года с кузовом работы мастерской Glaser, редкий во все времена и желанный в любой коллекции.
Продолжая корректировать стереотипы, на антикварный салон прибыло четыре мотоцикла, включая Indian Scout-101, 1926 года (600 см., 18 л. с.).
…Если не приручать публику к тому, что подобная техника тоже является произведением искусства и уместна на аукционе антиквариата, формирования культуры и правильного отношения не возникнет. Его надо воспитывать. Для чего мероприятие в Гостином Дворе подходит идеально.