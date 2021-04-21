Неожиданный автосалон: Mercedes Штирлица стал антиквариатом

Rolls-Royce 20/25 кузовного ателье Barker 1935 года. Он только что украшал собой «Олдтаймер-Галерею Ильи Сорокина» в СПб, и вот теперь приехал в Москву. Из-за нехарактерного для Rolls-Royce сочетания цветов — белый кузов, синие крылья — автомобиль ближе к изделиям из Гжели, чем настораживает в любой ситуации, кроме художественной выставки, где пасхальное разноцветие выглядит уместным. В нашем восприятии время этих автомобилей остается черно-белым и купить в коллекцию Rolls-Royce такого окраса — явное преодоление внутреннего стереотипа.

Второй образец роскоши, отобравший внимание публики на себя — Horch 835A Sport Cabriolet 1939 года еще более спорного голубого цвета. Ощутить на языке слово Horch не менее приятно, чем Рембрандт или Пикассо. Уровень собственной респектабельности заметно возрастает. На фоне Хорьха дамы фотографировались с детским воодушевлением, степенные господа непривычно гнули спины, ловя удачный ракурс.