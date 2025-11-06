Толковый словарь: кто такой шофер

Каждый шофер — водитель, но не каждый водитель — шофер, говорят в России. Отчего-то французский термин несет в себе куда больше уважения и признания, да и зачастую наделяет «носителя» совсем уж невероятными навыками и талантами. Одним словом, шофером быть почетно, это признание. Но кто же такой «шофер» и почему им все «рулевые» хотят в итоге стать? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

В молодом российском автомобильном сообществе, которое и складываться-то начало только в семидесятых годах прошлого века, есть негласное деление на классы: водитель, он же наездник, способный относительно безопасно доехать из точки «А» в точку «Б», и «шофер», который при любых вводных доведет автомобиль до места назначения даже на «честном слове и на одном крыле».

Мол, получая водительское удостоверение, начинающий может быть только водителем, а вот набравшись опыта и проехав не одну сотню тысяч километров, столкнувшись с проблемами и выйдя из них победителем, он уже станет шофером. Иначе говоря, разница между «водителем» и «шофером» выражается в объеме личного опыта и знаний, навыков и намотанных на колеса километрах.

Зародилось это разделение в СССР, когда любой автомобилист действительно обязан был быть не столько «рулевым», сколько автомехаником: советская машина, особенно ранних годов, до запуска АВТОВАЗа, была конструкцией капризной, требующей внимания и регулярного ремонта. Просто перечитав список процедур, с которых начинал день автолюбитель, сегодня задаешься вопросом: а, может, прав Сергей Семеныч: лучше на метро или, прости, Господи, на самокате?

Как вам проверка охлаждающей жидкости каждые 500 км? Техническое обслуживание, кстати, нужно было проводить чуть ли не каждые 3000 километров: притом не унылую замену масла и фильтров, а сложные шприцевания, смазывания и прочие в прямом смысле слова «грязные» операции.

Сервисов и станций обслуживания советскому автомобилисту не хватало с первого по последний день, а запчастей — не достает и сегодня. Одним словом, чтобы вкусить невероятной и пьянящей свободы, что дает личный автомобиль, нужно было быть либо человеком крайне обеспеченным, либо очень умелым механиком. Большинство, вынужденно, естественно, шло по второму пути, становясь теми самыми шоферами.

Забавно другое: этимология слова. Несложно догадаться, что «шофер» — термин заимствованный, причем, повторим, из французского языка. И прямой перевод слова «chauffeur» — это кочегар. Во времена первых автомобилей двигатели были паровыми, так что «рулевой» был занят не столько вращением баранки, сколько подкидыванием угля в топку, оттого и назывался «шофером» — истопником.

Позже паровой двигатель ушел в прошлое, а вот название профессии — сохранилось, обозначив в нашем сегодняшнем лексиконе именно опытного, познавшего и вкусившего тот самый «пуд соли» водителя. Впрочем, не отменяет последнее и другой исторического «нюанса»: Виктор Робертович Цой был шофером задолго до появления у него злополучного «Москвича».