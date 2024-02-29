Почему опытные водители всегда притормаживают возле места чужой аварии

Существует куча водительских «ноу-хау» и приемов, которым не учат ни в одной автошколе. Одна из не особо очевидных хитростей такого рода связана с опасностями, поджидающими автовладельца, проезжающего через место относительно недавней аварии.

Пожалуй нет такого водителя, который бы не обращал внимания на специфический феномен, особенно контрастно проявляющийся на скоростных трассах. Речь идет о поведении автомобилистов в районе уже случившегося ДТП. Они всегда притормаживают в этом месте. Почему – понятно: разбитые машины, полиция и все сопутствующее инциденту сужает ширину проезжей части. Из-за этого возникает затор.

Но очень часто точно такая же пробка возникает и на той стороне дороги в районе аварии, где нет никаких препятствий для проезда. Так бывает даже на МКАД с ее 5-6 полосами движения в каждую сторону и бетонным разделительным барьером по осевой линии: авария на одной стороне дороги, а пробка – на обеих.

Такое поведение можно объяснить человеческим фактором: народ не упускает возможности поглазеть на чужую беду. Подобное поведение вообще свойственно людям с незапамятных времен. Но дело не только в этом. Опытные водители притормаживают еще и по иной причине. На чужие ДТП они на своем веку насмотрелись уже.

Мало кто об этом задумывается, но любое более-менее серьезное столкновение автомобилей на дороге порождает не явную, но более чем реальную опасность для всех, кто проезжает мимо.

Фото: АвтоВзгляд

Речь идет об обломках, неизбежно возникающих при авариях. Они в состоянии серьезно повреждать покрышки проезжающих авто. Напрашивается предположение, что главная опасность исходит от осколков стекла. А вот и нет. В автопроме используется преимущественно закаленное стекло. Это не спроста: при ударе оно колется на множество мелких частей, которыми человеку даже порезаться сложно.

Для покрышки они представляют не большую опасность, чем камешки аналогичного размера. Металлические обломки появляются преимущественно после серьезных ДТП. Чаще всего они крупные, заметные. Наехать на такой – надо постараться. Как ни странно, но самый коварный тип осколка – пластиковые! Они бывают самых разных форм и размеров, поскольку при столкновениях автомобилей разрушаются пластиковые детали сложной конфигурации: бамперы, фары и прочее. Их изломы зачастую имеют крайне острые края.

Такая штуковина создает гораздо более неприятный прокол чем, например, металлический гвоздь или шуруп. От последних остается аккуратная дырка цилиндрического сечения. А воткнувшийся пластиковый осколок организует хоть и не особо протяженный, но порез. Его дешевым «жгутиком» уже не заделаешь, потребуется использовать гораздо более дорогую заплатку.

Вывод из вышесказанного следующий. Даже если пострадавших машин уже не видать, а о ДТП напоминают лишь кучки обломков на обочине, сбросьте скорость и внимательно смотрите на дорожное полотно по курсу движения вашего авто. Так вы сможете вовремя заметить и объехать обломок покрупнее. А невысокая скорость радикально снижает вероятность воткнуть себе в покрышку мелкий осколок с острыми краями.