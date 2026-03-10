Ильдар Асянов и «немцы», или «Авторитетные» машины «авторитетного» человека

Уфа — город с характером. Он дышит историей, пульсирует современностью, каждый его уголок хранит свои тайны. Но есть люди, которые видят Уфу не просто как набор улиц и зданий. Один из них — Ильдар Асянов. Его фигура, известная в криминальных и околокриминальных кругах Уфы как «Ильдар Уфимский», окутана ореолом легенд и, конечно, статусных автомобилей, которые стали неотъемлемой частью имиджа этого «авторитета».

Путь Ильдара Асянова к вершине криминального мира Уфы был долгим и тернистым. Он начинал, как и многие его «коллеги», в 90-е. И что касается автомобильной составляющей той его жизни, то все также было в духе времени:

— Я помню свою первую «девятку», — рассказывал Асянов в одном из редких интервью. — Она была вся в царапинах, но для меня это был символ свободы. Я мог ехать куда угодно, делать что угодно. Это было начало".

В 23 года (в 1988-м) его «короновали»: на уголовном жаргоне это означает присвоение статуса «вора в законе». И по мере укрепления его позиций в криминальном мире, стал меняться и автопарк нашего героя: «Я всегда считал, что машина должна соответствовать человеку. Если хочешь, чтобы тебя уважали, то должен выглядеть соответствующе. Машина — это часть этого образа».

Как и у большинства «смотрящих» тех лет, выбор Асянова пал на классику жанра — черный Mercedes-Benz S-класса (W140, знаменитый «кабан»). «Вор в законе» ценил в нем сочетание монументальности и безопасности. Рассказывают, что его кортежи в Уфе были видны издалека: всегда идеально чистый кузов, тонировка «в ноль» и привычка передвигаться не в одиночку.

Тот «мерс» — классика жанра, выбор многих влиятельных людей по всему миру. «S-класс сочетает в себе элегантность, комфорт и передовые технологии. Mercedes-Benz S-класса — не просто машина, это офис на колесах, — говорил Асянов. — Здесь можно проводить встречи, принимать важные решения. Это место, где я чувствую себя комфортно и уверенно».

Позже, когда эпоха «кабанов» сменилась более современными стандартами, гараж криминального авторитета пополнил BMW 7-й серии. Говорят, Ильдар питал особую слабость к баварской «семерке» из-за ее агрессивного характера — быстро, напористо и с долей риска: «Это воплощение спортивной роскоши. Автомобиль предлагает динамичное вождение и высокий уровень комфорта. BMW — для души. Когда хотелось скорости, драйва, я садился за руль этой машины. Она давала мне ощущение свободы и мощи».

Люди, знавшие Асянова лично, отмечали, что к машине он относился не как к железу, а как к верному союзнику. В Уфе его автомобили всегда стояли особняком — демонстративно, вызывающе. О своей любви к статусным машинам Ильдар Асянов высказывался редко, но метко:

«Понимаете, в чем дело... Машина — это не про понты. Машина — это про то, как тебя встречают. Ты можешь быть трижды справедливым, но, если ты приедешь на ведре... А когда подъезжаешь на чем-то серьезнос, вопросы отваливаются сами собой еще до того, как открываешь рот. Я люблю немецкую техникум за честность: она надежна, она бьет точно в цель и никогда не подводит, когда ты давишь на газ».

Жители Уфы тех лет вспоминали, что Асянов частенько гонял по городу на черном Mercedes-Benz G320 — «Гелике». Модель культовая и до сих пор пользуется спросом. Под капотом такого «Гелика» в любую минуту готовы озвереть 215 «лошадок» 3,2-литрового движка. Пробег у машины «аторитета» — 454 тысячи километров, то есть, по примерным подсчетам, «Гелик» откатывал за день по 40-50 км в среднем.

Lexus LX. Еще одна статусная тачка, от которой сходил с ума Асянов. Этот внедорожник — выбор тех, кто ценит надежность, проходимость и комфорт. «Lexus — для повседневной жизни, — говорил вор. — Он надежный, комфортный, и я знаю, что он меня не подведет. Это как верный друг».

Незадолго до своего ареста Асянов стал «выходить в свет» на еще одном внедорожнике — Range Rover. Символ роскоши и престижа. «Для особых случаев, — рассказывал Асянов. — Когда нужно произвести впечатление, показать свой статус, я выбираю его. Он всегда привлекает внимание». На этом приключения Ильдара Уфимского закончились. Его задержали в 2013 году в Москве, вменив не только руководство преступными группами, промышляющими грабежами, разбоями и вымогательствами, но и обналичивание денег через фирмы-однодневки.

На свободу Асянов вышел в 2022 году. Находясь в колонии, в 2021 году он написал заявление об отказе от воровского статуса, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По слухам, бывший «вор в законе», вернулся в Уфу. Живет скромно, передвигаясь по городу на... общественном транспорте.