Тридцатые годы прошлого века в Америке — эпоха Великой депрессии, сухого закона и, конечно же, расцвета криминальных синдикатов. Гангстеры, от мелких бандитов до настоящих «крестных отцов», не только держали в страхе города, но в итоге оставили неизгладимый след в заокеанской культуре, в том числе и в автомобильной. Их машины были не просто средством передвижения, определенным символом власти, пусть и неофициальной, но и орудием многочисленных преступлений.

В 30-е годы минувшего века автомобили уже прочно вошли в жизнь американцев, но для гангстеров они имел особое значение. Мощные, часто с усиленной конструкцией — они позволяли им перемещаться между городами и штатами, перевозить контрабанду, совершать налеты и, что немаловажно, демонстрировать свое богатство и влияние.

Те времена были золотым веком американского автопрома. Крупные производители, такие как Ford, GM с его брендами Chevrolet, Cadillac, Buick, Oldsmobile и Chrysler (собственно Chrysler, Dodge, Plymouth), выпускали действительно впечатляющие модели, которые и стали фаворитами криминальных авторитетов.

Cadillac. Бесспорный король роскоши, воплощение американской мечты, а для гангстера — яркое доказательство его власти. Модели вроде V-16 или Series 90 Fleetwood были вершиной инженерной мысли и дизайна того времени. С мощными V-образными восьмицилиндровыми двигателями (в случае V-16 — шестнадцать цилиндров!). Длинная база, просторные салоны, отделка из дорогих материалов — все это кричало о статусе.

Один из гангстеров того времени говорил о «Кадиллаке» так: «Эта штука — чистое золото. Мотор такой, что любой Ford кажется телегой. А заднее сиденье? На нем можно танцевать, и никто не почувствует, как трясет. На нем ездить — это как плыть на океанском лайнере, только по асфальту».

Packard. Еще один бренд, чья репутация отождествлялась с богатством и качеством. Компания собирала машины, которые по всем параметрам не уступали Cadillac, а в чем-то даже превосходили его. Модели Twelve/Packard Super Eight были в то время любимым выбором для тех, кто ценил не только роскошь, но и надежность.

Packard славился мощными рядными восьмицилиндровыми двигателями, плавным ходом и отличным динамиком. «Парни, Packard — вещь. Я сам проверял. Когда нажимаешь на газ, чувствуешь, как вся эта сталь под тобой оживает. И тормоза — как у танка. Никто не будет тебя догонять, когда ты на такой машине», — хвастал в 30-е годы один из криминальных авторитетов.

Duesenberg. Самая эксклюзивная и дорогая марка автомобилей в Америке, и, соответственно, самая желанная для криминальных магнатов. Duesenberg SJ — не просто автомобиль, а произведение искусства на колесах. Он вооружался мощными рядными 8-цилиндровыми двигателями с наддувом, что обеспечивало феноменальную для тех лет мощность и скоростные характеристики.

Дизайн — смелый и запоминающийся. Цена — астрономическая. «Забудьте обо всем остальном. Когда вы садитесь в Duesenberg, то понимаете, что это настоящая сила. Его компрессор просто кричит о том, что он король дороги! Если тебе нужно появиться где-то так, чтобы все открыли рты, то это именно эта машина», — именно так многие мафиозо характеризовали машины марки.

Ford и Chevrolet. Однако не все заокеанские преступники могли позволить себе роскошные Cadillac или Duesenberg. Мелкая бандитская сошка того времени того времени использовала модели Ford Model 18или Chevrolet Master.

Ford V8, в частности, получил прозвище «Двойка» и стал культовым. Его V-образный 8-цилиндровый двигатель обеспечивал отличную динамику для своей цены. К тому же эти машины были более универсальными, легко модифицировались и в смысле увеличения мощности, и в смысле дополнительной защиты.

«Мы не можем себе позволить Cadillac, зато на Ford V8 установим двойной выхлоп, и пусть рычит как черт. Для погони — самое то. Легкий, быстрый, а если что — не так жалко. Главное — чтобы скорость была, а это он умеет», — говорили бандиты.

Автомобили американских гангстеров 30-х годов — сегодня не просто старые машины. Это часть истории, эпохи, когда закон и беззаконие шли рука об руку, а «стальные кони» становились верными спутниками тех, кто играл по своим правилам. Они оставили неизгладимый след в кинематографе, литературе и наших представлениях о той мрачной, но захватывающей странице истории США.