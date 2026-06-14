Скорость на службе закона: самые быстрые полицейские машины в мире

В современной жизни, где каждая секунда может иметь решающее значение, полиция нуждается в инструментах, способных не только догнать, но и опередить преступников. И когда речь заходит о погонях за криминальным элементом, на первый план выходят не просто автомобили, а настоящие суперкары, переоборудованные для нужд правоохранительных органов. Эти машины — не просто средство передвижения, а символ мощи, скорости и неумолимости закона.

Традиционные полицейские авто, такие как Ford Crown Victoria или Chevrolet Caprice, десятилетиями служили своим хозяевам верой и правдой, но их возможности по нынешним временам весьма ограничены. В условиях текущих реалий, когда преступники могут использовать высокоскоростные транспортные средства, полиция вынуждена искать более совершенные решения. Именно поэтому в арсенале правоохранительных органов многих стран появляются настоящие «звери» — автомобили, чьи технические характеристики способны впечатлить даже самых искушенных автолюбителей.

Lamborghini Huracán LP610-4 Polizia — один из самых ярких примеров, который несет службу в итальянской полиции. Этот не просто полицейская машина, а настоящий шедевр инженерной мысли. Сердце «монстра» — 5,2-литровый V10 атмосферный двигатель, выдающий впечатляющие 610 «лошадок». Разгон до 100 км/ч всего за 3,2 секунды. А его максимальная скорость превышает 325 км/ч.

— Это не просто машина, это продолжение нашей миссии — защищать и служить, — делится впечатлениями один из офицеров итальянской полиции, которому довелось управлять суперкаром. — Когда ты за рулем Huracán, чувствуешь абсолютный контроль. Скорость, маневренность — все это позволяет нам реагировать мгновенно и эффективно...

Huracán Polizia оснащен не только мощным двигателем, но и специальным полицейским оборудованием: сиренами, проблесковыми маячками, камерой для фиксации нарушений и даже медицинским оборудованием для оказания первой помощи в экстренных ситуациях.

Фото производителя

Alfa Romeo Giulia QV. Четырехдверный седан — не предел мечтаний, но многие полицейские в Риме с завистью смотрят на своих коллег на юге страны, которые используют эту машину 2016 года выпуска. Там на службе у полиции находится «заряженная» модификация Giulia с шильдиком QV на крышке багажника. Под ее капотом скрывается 2,9-литровый V6 от Ferrari, развивающий внушительные 510 лошадиных сил. Этот монстр способен разогнать седан до 100 км/ч всего за 3,9 секунды.

В этом смысле не сильно отстает и Германия со своим Porsche 911 Carrera 4PDK. Немецкая полиция также использует высокопроизводительные автомобили. Этот «железный конь» сочетает в себе спортивный характер и практичность, необходимую для полицейской службы. 3-литровый шестицилиндровый оппозитный двигатель с двойным турбонаддувом развивает 385 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч — за 4,2 секунды, максимальная скорость — около 290 км/ч.

— Porsche 911 — идеальный баланс между скоростью и управляемостью, — говорит представитель немецкой полиции. — Он позволяет нам быстро перемещаться по городу, эффективно реагировать на вызовы и, что немаловажно, обеспечивает безопасность как для офицеров, так и для гражданских лиц...

Однако долгое время самым динамичным полицейским автомобилем в ФРГ считался седан BMW M5 (кузов F10) 2012 года. Его 4,4-литровый V8 выдавал 560 лошадиных сил, позволяя увесистому автомобилю набирать «сотню» за 4,5 секунды: более чем достаточно, чтобы догнать и обезвредить самых отчаянных нарушителей скоростного режима.

Однако недавно на службу немецкой полиции заступил гибридный суперкар BMW i8. Он разгоняется до 100 км/ч почти на полсекунды быстрее своего предшественника, да и выглядит куда более эффектно, чем «старушка» M5.

Фото BMW

Tesla Model X. «Эти электромобили не только способствуют улучшению экологии, но и могут стать эффективным инструментом в погоне за преступниками», — именно так австралийские защитники правопорядка объясняют появление в своем автопарке электрического суперкроссовера от Илона Маска.

Учитывая, что полицейские машины проезжают тысячи километров в год, местные власти активно ищут способы снизить вредные выбросы автопарка.

Tesla Model X, несмотря на свои габариты, впечатляет динамикой: разгон до 100 км/ч занимает чуть более трех секунд. Это означает, что у самых дерзких стритрейсеров и беглецов практически не останется шансов скрыться.

Nissan GTR. Что касается США, то наличие полицейской ливреи и номеров на одном из суперкаров Nissan не гарантирует его реальную службу в полиции. Автомобиль не был замечен в патрулировании. Однако существует версия, что он принадлежит секретному отделу и используется для тайных расследований.

В любом случае, фотографии этого Nissan появляются в Сети с завидной регулярностью, что говорит о его активном использовании. Этот автомобиль, известный многим как один из самых доступных суперкаров, оснащен 3,8-литровым V6 с турбонаддувом мощностью 550 лошадиных сил. В паре с роботизированной коробкой передач он разгоняет машину до сотни менее чем за 3 секунды.

Фото Tesla

Aston Martin One-77 — истинный эксклюзив, выпущенный в 2009 году. В течение трех лет он производился штучно, по индивидуальным заказам, и всего свет увидело 77 таких машин. Один из редчайших экземпляров поступил на службу в полицию Дубая в 2011 году и служит там по сей день.

Под капотом этого Aston Martin скрывается один из самых мощных атмосферных двигателей в истории легковых автомобилей: 7,3-литровый V12 мощностью 750 л.с. Он разгоняет британское купе до 100 км/ч всего за 3 секунды, а максимальная скорость достигает впечатляющих 355 км/ч.

Buggati Veyron. Машина, не нуждающаяся в представлении, поражает своим 8-литровым наддувным W16 двигателем мощностью 1000 л.с. Разгон до сотни занимает 2,8 секунды, а максимальная скорость превышает 400 км/ч.

Долгое время этот автомобиль носил титул самого быстрого на планете. А конкретно экземпляр, служащий в полиции Дубая, до сих пор остается самым быстрым полицейским авто в мире: рекорд официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса, а стражи порядка получили соответствующий сертификат.