ГИБДД напечатала на Гознаке 2 млн. фальшивых «прав» и уже выдает их гражданам

Фото avtovzglyad.ru
Вот уже без малого месяц, как регистрационно-экзаменационные подразделения столичной автоинспекции вовсю выдают гражданам водительские удостоверения, не соответствующие установленному Правительством РФ и МВД РФ образцу. А скоро более чем сомнительные «корочки» поступят и в регионы. Что грозит водителю, получившему эту фальшивку, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Александр Ростарчук

И сразу скажем, что ничего хорошего от странной инициативы придорожных полицейских ждать миллионам граждан, получившим такой «документ», не приходится. Любой сотрудник ДПС, остановивший машину для проверки, должен будет отстранить шофера от управления транспортным средством, поместив авто на штрафстоянку, а самого рулевого — в каталажку. По подозрению в подделке «прав».

А в случае ДТП, гражданин с непонятного вида пластиковой «корочкой» не сможет получить страховое возмещение, поскольку в правилах страхования любой компании написано, что у него должны быть документы установленного образца, а не некая филькина грамота.

Фото avtovzglyad.ru

Но по информации канала «ТриБолта», именно ее непонятно с какого перепуга и выдает сейчас ГИБДД в массовом порядке. Отличается этот кусок пластика от настоящего в/у тем, что на нем надпись «Водительское удостоверение» продублирована на английском и французском языках, чего быть не должно априори. Это черным по белому, с приложением утвержденного образца «прав» прописано в приказе МВД РФ №365 «О введении в действие водительского удостоверения», который зарегистрирован в Минюсте России.

И только такое удостоверение обязано печатать учреждение, выигравшее соответствующий тендер. И как, на каком основании на одну из фабрик Гознака попал эскиз водительского удостоверения, не утвержденного в установленном порядке, и почему эта фабрика стала его тиражировать — должно стать поводом как минимум для следственной проверки с привлечением экспертов ФСБ. Ведь речь, как ни крути, идет о спецпродукции и миллионах бюджетных средств, выделенных на ее производство.

А если точнее, то за печать этого «документа» тиражом 2 374 000 экземпляров из госбюджета было заплачен 193 172 380 рублей, что следует из контракта № 21.1−19/ЦСН-001 от 10.12.18, вывешенного на сайте госзакупок. Контракт этот со стороны Госавтоинспекции подписал замначальника Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ г-н Арнаутов.

И в такой его неотъемлемой составляющей, как техническое задание прямо оговорил, что в верхней части лицевой стороны новых «прав» должны быть «расположены надписи в три строки 'Водительское удостоверение», «Permis de conduire», «Driving licence». Но беда, повторимся, в том, что в упомянутом выше приказе МВД №365 четко указано, что в/у содержит только одну надпись: «Водительское удостоверение».

Любопытно, что в четырех предыдущих подобных контрактах, заключенных в том же 2018 году, все требования соблюдены. А вот тут, понимаешь, промашка вышла. Многомиллионная. Но вот кто, как и зачем ее допустил?

– Процесс подготовки любой спецпродукции четко регламентирован рядом международных договоров, правительственных постановлений, ведомственных приказов, — комментирует ситуацию автоэксперт Александр Лыткин. — И если говорить о «правах», то любые изменения их внешнего вида должны пройти целую цепочку согласований, которая завершается приказом министра внутренних дел страны, чей проект, в свою очередь, в обязательном порядке публикуется на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Так вот те «права», что сейчас выдаются в столице и скоро появятся в регионах, этой сложной процедуры не проходили. Да и не могли пройти хотя бы потому, что не соответствуют Конвенции о дорожном движении 1968 года, присоединением к которой, как и выполнением ее норм, так гордится наша страна. А согласно Конвенции, пресловутая надпись «Водительское удостоверение» пишется исключительно на национальном языке. Без перевода на другие. Иначе говоря, в/у, которые в январе уже получили тысячи людей, нелегитимны и на их основании управлять автомобилем нельзя…

Возможно, конечно, что странные удостоверения появились на свет чисто случайно, по ошибке. Дело в том, что ГИБДД, согласно приказу МВД РФ №390, имеет право самостоятельно разрабатывать, утверждать и даже печатать образцы специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении.

Но, подчеркнем, речь идет только об образцах, штучной продукции, которая, прежде чем стать полноценным документом и отправиться в серию, обязана пройти все описанные выше согласования. Но если это так, и произошла «просто путаница», столь дорого обошедшаяся казне, то мы вполне можем судить об уровне профессионализма, компетенции и ответственности представителей ведомства.

Любопытно при этом, что автоматически обменять по сути фальшивое в/у на правильное, когда соответствующие бланки появятся у ГИБДД, тоже нельзя — только через суд, где Фемиде придется долго объяснять, как у конкретного гражданина образовались липовые «корочки». Понятно, что на время судебных тяжб подставленные придорожными полицейскими люди будут вынуждены обходиться без своих «железных коней».

Но если они в итоге и докажут, что не верблюды, то как сумеют должностные лица ГУ ОБДД МВД РФ оправдаться в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ — до семи лет лишения свободы), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ — до семи лет лишения свободы), а то и растрате (ст.160 УК РФ — до десяти лет лагерей со штрафом в размере до одного миллиона рублей)?

Увы, но к моменту подписания номера в печать портал «АвтоВзгляд» не получил ответа на свой запрос в МВД РФ относительно сложившейся ситуации. Мы продолжаем следить за развитием событий.

лишение прав, водительское удостоверение, экзамены в ГАИ, произвол ГАИ, ГИБДД, мошенничество, коррупция
5 февраля 2019
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