ГИБДД напечатала на Гознаке 2 млн. фальшивых «прав» и уже выдает их гражданам

И сразу скажем, что ничего хорошего от странной инициативы придорожных полицейских ждать миллионам граждан, получившим такой «документ», не приходится. Любой сотрудник ДПС, остановивший машину для проверки, должен будет отстранить шофера от управления транспортным средством, поместив авто на штрафстоянку, а самого рулевого — в каталажку. По подозрению в подделке «прав».
А в случае ДТП, гражданин с непонятного вида пластиковой «корочкой» не сможет получить страховое возмещение, поскольку в правилах страхования любой компании написано, что у него должны быть документы установленного образца, а не некая филькина грамота.