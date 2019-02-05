ГИБДД напечатала на Гознаке 2 млн. фальшивых «прав» и уже выдает их гражданам

Любопытно, что в четырех предыдущих подобных контрактах, заключенных в том же 2018 году, все требования соблюдены. А вот тут, понимаешь, промашка вышла. Многомиллионная. Но вот кто, как и зачем ее допустил?

– Процесс подготовки любой спецпродукции четко регламентирован рядом международных договоров, правительственных постановлений, ведомственных приказов, — комментирует ситуацию автоэксперт Александр Лыткин. — И если говорить о «правах», то любые изменения их внешнего вида должны пройти целую цепочку согласований, которая завершается приказом министра внутренних дел страны, чей проект, в свою очередь, в обязательном порядке публикуется на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Так вот те «права», что сейчас выдаются в столице и скоро появятся в регионах, этой сложной процедуры не проходили. Да и не могли пройти хотя бы потому, что не соответствуют Конвенции о дорожном движении 1968 года, присоединением к которой, как и выполнением ее норм, так гордится наша страна. А согласно Конвенции, пресловутая надпись «Водительское удостоверение» пишется исключительно на национальном языке. Без перевода на другие. Иначе говоря, в/у, которые в январе уже получили тысячи людей, нелегитимны и на их основании управлять автомобилем нельзя…