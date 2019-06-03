Зачем гаишники при дежурстве на трассе открывают багажник патрульного авто

В соответствии с Указанием МВД России от 22 февраля 2013 года N 1/1523 «О применении видеорегистраторов», в каждом патрульном автомобиле ДПС в обязательном порядке должны быть установлены служебные видеорегистраторы. Конечно, это вполне логичное решение, принятое в целях надлежащего контроля за несением службы полицейскими, соблюдения законности и правовой защищенности как сотрудников ДПС, так и участников дорожного движения.
Согласно вышеуказанному документу, страж порядка, заступая на дежурство, несет персональную ответственность за включение и работу такого видеорегистратора в процессе всей смены. Естественно, отключать прибор категорически запрещено в течение всего рабочего времени. Флэшка, у которой памяти хватает на видеозапись протяженностью более чем на сутки, выдается при выходе на дежурство, а по окончании работы она возвращается в подразделение и поступает в распоряжение начальства.