Зачем гаишники при дежурстве на трассе открывают багажник патрульного авто

Средства видеофиксации с возможностью ночной съемки устанавливаются внутри служебных автомобилей и позволяют записывать происходящее, как минимум, одновременно с трех ракурсов — перед машиной, в салоне и со стороны кормы.

Если поднять крышку багажника, то она закроет объектив заднего видеорегистратора, установленного в машине ГИБДД. По этой причине все, что происходит за ее кормой, на видеозапись не попадет. А зафиксировать, скорее всего, можно много чего интересного.

Опытные водители знают, что стражи порядка при даче взятки всегда отказываются брать в руки деньги, а дают знак куда-нибудь их положить. В такой ситуации разве можно придумать более удобное место, чем багажный отсек служебного авто? Должностному лицу остается только захлопнуть багажник и идти восвояси. А если что — он всегда может сослаться, что нарушитель подложил купюры незаметно для него.

Конечно, открытый багажник у каждой патрульной машины нельзя считать непременным признаком должностного преступления. Но если дело происходит на трассе и возле задней части такого авто крутятся люди в форме и гражданские, то не исключено, что там дело нечисто.