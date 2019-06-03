Зачем гаишники при дежурстве на трассе открывают багажник патрульного авто

Фото http://static.mvd.ru
Водители, путешествующие по федеральным трассам нашей необъятной Родины, наверняка могли видеть стоящие на обочине или разделительной полосе служебные автомобили ДПС с открытым багажником. При этом обычно разговор сотрудников ГИБДД и остановленных автовладельцев происходит именно вплотную у поднятой крышки грузового отсека. Какая тайная сила заставляет должностных лиц прятаться за кормой патрульной машины, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

В соответствии с Указанием МВД России от 22 февраля 2013 года N 1/1523 «О применении видеорегистраторов», в каждом патрульном автомобиле ДПС в обязательном порядке должны быть установлены служебные видеорегистраторы. Конечно, это вполне логичное решение, принятое в целях надлежащего контроля за несением службы полицейскими, соблюдения законности и правовой защищенности как сотрудников ДПС, так и участников дорожного движения.

Согласно вышеуказанному документу, страж порядка, заступая на дежурство, несет персональную ответственность за включение и работу такого видеорегистратора в процессе всей смены. Естественно, отключать прибор категорически запрещено в течение всего рабочего времени. Флэшка, у которой памяти хватает на видеозапись протяженностью более чем на сутки, выдается при выходе на дежурство, а по окончании работы она возвращается в подразделение и поступает в распоряжение начальства.

Средства видеофиксации с возможностью ночной съемки устанавливаются внутри служебных автомобилей и позволяют записывать происходящее, как минимум, одновременно с трех ракурсов — перед машиной, в салоне и со стороны кормы.

Если поднять крышку багажника, то она закроет объектив заднего видеорегистратора, установленного в машине ГИБДД. По этой причине все, что происходит за ее кормой, на видеозапись не попадет. А зафиксировать, скорее всего, можно много чего интересного.

Опытные водители знают, что стражи порядка при даче взятки всегда отказываются брать в руки деньги, а дают знак куда-нибудь их положить. В такой ситуации разве можно придумать более удобное место, чем багажный отсек служебного авто? Должностному лицу остается только захлопнуть багажник и идти восвояси. А если что — он всегда может сослаться, что нарушитель подложил купюры незаметно для него.

Конечно, открытый багажник у каждой патрульной машины нельзя считать непременным признаком должностного преступления. Но если дело происходит на трассе и возле задней части такого авто крутятся люди в форме и гражданские, то не исключено, что там дело нечисто.

автоправо, штрафы, суд, лишение прав, взятка, засада, промиле, медосвидетельствование, видеофиксация, водительское удостоверение, КоАП, произвол ГАИ, проверка документов, платные дороги, трасса, ГИБДД, обман, мошенничество
3 июня 2019
1522