В каких случаях водителей штрафуют на 25 000 рублей за медленную езду

Фото https://searchengineland.com
Однно из самых распространенных нарушений ПДД — превышение скоростного режима. Но далеко не все водители знают, что в определенных ситуациях санкции предусмотрены и за слишком медленную езду…
Иван Флягин

Начнем с того, что ПДД запрещают водителю двигаться без необходимости со слишком малой скоростью, если при этом создаются помехи другим транспортным средствам (пункт 10.5). Что конкретно означает формулировка «слишком малая скорость», как это часто бывает, в законе не указано. Ведь теоретически, как ни крути, любой автомобиль, замедляющий движение в полосе, создает помеху другим участникам движения.

От штрафа до тюрьмы

И если медленно движущееся авто признают помехой, которое привело к ДТП, то его водителю санкций не избежать. Согласитесь, машина, перестраивающаяся в другую полосу на медленной скорости в условиях оживленного шоссе, легко может спровоцировать серьезное столкновение. В этом случае не исключено, что неторопливому водителю придется отвечать за причинение ущерба в результате нарушения ПДД.

А если в результате такой аварии нанесен вред здоровью, то виновнику, согласно статье 12.24 Административного кодекса, грозит штраф до 25 000 рублей либо лишение прав до двух лет. В случае смерти участника ДТП «тихоход» получит уголовный срок.

Кроме того, в настоящее время власти рассматривают введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение, которое включает резкое торможение перед сзади следующим транспортом без необходимости.

На автомагистралях

В свою очередь ПДД запрещает движение по автомагистралям на «транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 км/ч» (пункт 16.1). Согласно ст. 12.11 КоАП, за нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Если понимать буквально, то на автобан нельзя выезжать, например, на тихоходном катке и на сломанной машине, у которой нет сил ехать быстрее. А ползти там со скоростью 30 км/ч на исправном авто считается законным.

Как ни крути, но если вы будете плестись по автомагистрали подобным образом и попадетесь на глаза доблестным сотрудникам ГИБДД, вас наверняка остановят. Среди стражей порядка скорее всего найдутся те, для кого указанная формулировка подразумевает фактический запрет на движение по автомагистрали медленнее 40 км/ч для любого транспорта. В этом случае на вас повесят штраф в размере 1000 рублей, который придется оспаривать в суде.

автоправо, превышение скорости, штрафы, суд, лишение прав, группа разбора, засада, ПДД
1 июня 2019
1594