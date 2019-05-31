В каких случаях водителей штрафуют на 25 000 рублей за медленную езду

Начнем с того, что ПДД запрещают водителю двигаться без необходимости со слишком малой скоростью, если при этом создаются помехи другим транспортным средствам (пункт 10.5). Что конкретно означает формулировка «слишком малая скорость», как это часто бывает, в законе не указано. Ведь теоретически, как ни крути, любой автомобиль, замедляющий движение в полосе, создает помеху другим участникам движения.

От штрафа до тюрьмы

И если медленно движущееся авто признают помехой, которое привело к ДТП, то его водителю санкций не избежать. Согласитесь, машина, перестраивающаяся в другую полосу на медленной скорости в условиях оживленного шоссе, легко может спровоцировать серьезное столкновение. В этом случае не исключено, что неторопливому водителю придется отвечать за причинение ущерба в результате нарушения ПДД.

А если в результате такой аварии нанесен вред здоровью, то виновнику, согласно статье 12.24 Административного кодекса, грозит штраф до 25 000 рублей либо лишение прав до двух лет. В случае смерти участника ДТП «тихоход» получит уголовный срок.