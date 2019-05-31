Немцы грязи не боятся: длительный тест Volkswagen Passat Alltrack

Спору нет, выглядит Volkswagen Passat Alltrack изысканно, но только большой вопрос — стоило ли кудесникам из VAG «переодевать» свой Passat Variant в «универсал повышенной проходимости» Alltrack, увеличив его дорожный просвет всего лишь на 14 мм. При клиренсе 174 мм совсем непросто тягаться с такими конкурентами, как Volvo V60 Cross Country и Subaru Outback. Ведь у «шведа» под брюхом 210 мм, а у «японца» — все 213 мм.

А в медвежьих углах российской глубинки, куда мы собрались, на дорогах местного назначения сюрпризы бывают всякие. Впрочем, за несколько тысяч верст, которые пришлось пробороздить по просторам Московской, Ярославской и Костромской губерний на Volkswagen Passat Alltrack, его днище и свесы остались без потертостей и царапин. А главное, что у этого немецкого красавца нашелся весомый аргумент против своих одноклассников.

Начнем с того, что, кроме незначительных отличий в передней части кузова, в числе привилегий этого универсала — система полного привода 4Motion с муфтой Haldex, активные многорежимные амортизаторы DCC и система XDS+, оптимизирующая его поведение при маневрах. Факт остается фактом — настройки подвески и рулевого управления универсала заслуживают всяческих похвал.