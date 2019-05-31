Немцы грязи не боятся: длительный тест Volkswagen Passat Alltrack

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Как педантичный и аккуратный немец умудряется выглядеть респектабельно и «с иголочки», даже прожив несколько дней в условиях среднерусской распутицы, остается загадкой. Такое впечатление, что наша грязь липнет к нему с трудом и неохотно, но даже в замызганном виде он не теряет достоинства и прекрасно вписывается в наш провинциальный пейзаж.
Денис Халфин

Спору нет, выглядит Volkswagen Passat Alltrack изысканно, но только большой вопрос — стоило ли кудесникам из VAG «переодевать» свой Passat Variant в «универсал повышенной проходимости» Alltrack, увеличив его дорожный просвет всего лишь на 14 мм. При клиренсе 174 мм совсем непросто тягаться с такими конкурентами, как Volvo V60 Cross Country и Subaru Outback. Ведь у «шведа» под брюхом 210 мм, а у «японца» — все 213 мм.

А в медвежьих углах российской глубинки, куда мы собрались, на дорогах местного назначения сюрпризы бывают всякие. Впрочем, за несколько тысяч верст, которые пришлось пробороздить по просторам Московской, Ярославской и Костромской губерний на Volkswagen Passat Alltrack, его днище и свесы остались без потертостей и царапин. А главное, что у этого немецкого красавца нашелся весомый аргумент против своих одноклассников.

Начнем с того, что, кроме незначительных отличий в передней части кузова, в числе привилегий этого универсала — система полного привода 4Motion с муфтой Haldex, активные многорежимные амортизаторы DCC и система XDS+, оптимизирующая его поведение при маневрах. Факт остается фактом — настройки подвески и рулевого управления универсала заслуживают всяческих похвал.

Отправиться на нем в семейное путешествие стоило уже ради того, чтобы по достоинству оценить его великолепную управляемость. Это и есть главное преимущество VW, и те, кто привык наслаждаться движением по немцким правилам, найдет с ним полное взаимопонимание.

Самое трудное для водителя за рулем этого универсала — устать. Легкий, сговорчивый, предельно понятный, «Оллтрэк» великолепен не только на прямой — он азартно форсирует повороты, и, как вкопанный, удерживает заданную траекторию с минимальными кренами. Тандем 220-сильного TSI объемом 2,0 л и семиступенчатого «робота» DSG может служить примером немецкой дисциплины и слаженности.

А если душа просит «похулиганить», то ничто не мешает «воткнуть» селектор в спортивный режим, когда DSG активно раскручивает мотор за 5000 оборотов и дает возможность сполна насладиться активным драйвом. Собранная подвеска, которой совсем не страшны огрехи провинциального асфальта, — этому только в помощь.

Но если на твердом покрытии таланты «немца» безупречны, то на грунт его выпроваживать надо с оглядкой. Причины тому все те же — низковатый клиренс, длинные свесы и внушительная колесная база.

Аппартаменты Alltrack порадуют также любителей немецкого подхода к планированию пространства. Интерьер в точности повторяет Passat и напоминает рабочий кабинет делового человека.

Здесь тот же скошенный снизу руль, та же центральная консоль с восьмидюймовым интерактивным дисплеем с датчиком приближения руки, те же клавиши управления мультимедиасистемой Discover Pro, расположенные по бокам от экрана, знакомый блок климат-контроля и, конечно же, та самая приборная панель в виде огромного 16,2-дюймого жк-дисплея Active Info Display с эффектной полноцветной анимацией. Даже в мелочах здесь царит «европейский порядкок», поэтому не приходится жаловаться ни на функциональность, ни на эргономику.

На втором ряду места предостаточно, но только для двух седоков. В центре сиденье не отформовано, а под ногами мешается высокий центральный тоннель. Но и в ногах, и над головой недостатка пространства не наблюдается.

Одно из достоинств кузова универсал — большой багажник. Его объем у Alltrack составляет внушительные 639 л — самый большой среди конкурентов, а при сложенных задних сидениях — 1769 л. Для сравнения:у Volvo V60 Cross Country — 529/1441 л, у Subaru Outback — 512/801 л.

Сиденья убираются легко и просто, с помощью рычага, при этом образуется ровный пол, под которым, кстати, спрятана полноценная запаска. Дверь багажника с серовприводом можно открыть тремя способами: с помощью брелока, кнопкой на двери и с водительского сиденья.

Те, кто выберут Volkswagen Passat Alltrack для увлекательных семейных путешествий, уж точно не ошибутся. Управление этой колесницей доставит удовольствие водителю, а высокий уровень комфорта легко оценят пассажиры. Жаль, что в обозримом будущем такие универсалы для большинства российских путешественников останутся непозволительной роскошью.

На российском рынке автомобиль комплектуется единственным 220-сильным мотором TSI объемом 2,0 л и безальтернативным семиступенчатым «роботом» DSG. Немцы предлагают для «Оллтрэка» богатый список базового оснащения и солидный перечень дополнительного оборудования. Стартовая цена модели составляет 2 359 000 рублей.

Что касается конкурентов, то базовая стоиомость Subaru Outback составляет 2 659 000 рублей, а Volvo V60 Cross Country обойдется минимум в 3 069 000 «деревянных».

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31 мая 2019
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