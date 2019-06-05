Чего боятся гаишники, общаясь с водителем

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Скажем сразу — честному полицейскому, который при исполнении своих служебных обязанностей руководствуется исключительно законом и совестью, бояться нечего. А вот «оборотни в погонах», воспринимающие обычного гражданина, как объект давления и манипуляций с целью наживы, всегда уязвимы. Что может напугать такого инспектора ГИБДД при встрече с рядовым водителем, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Конечно, нечистого на руку стража порядка, пытающегося открыто превысить свои полномочия, моментально приведет в чувство любое свидетельство того, что перед ним не простой работяга-водитель, а влиятельная особа и человек со связями. Вариантов может быть много: старший по званию и должности служащий его ведомства, родственник его руководителя, известный общественный деятель, депутат Госдумы или какая-нибудь другая могущественная персона, способная повлиять на карьеру инспектора.

Иногда достаточно показать удостоверение, в других случаях сработает звонок руководству. В борьбе с коррупцией и такие методы хороши. Однако мы отметим способы отрезвить нечестного полицейского, доступные любому автовладельцу.

Юридическая подкованность

Если вы «на зубок» знаете ПДД, Главу 12 Административного кодекса, посвященную правонарушениям в области дорожного движения, основные положения Гражданского и Уголовного кодекса, ну, и самое главное — Административный регламент МВД и Закон «О полиции», вам не понадобится много времени, чтобы ввести любого инспектора ДПС в ступор и убедить, что с вами шутки плохи. Тот факт, что далеко не все из правоохранителей должным образом подкованы в указанных документах, облегчит вашу задачу.

Объяснения в протоколе

Однако совсем необязательно иметь глубокие познания в указанных кодексах и регламентах, чтобы в случае несогласия с предъявляемыми обвинениями написать грамотные комментарии в Протоколе об административном правонарушении. По большому счету, чтобы честно защитить себя от лжи со стороны сотрудника ГИБДД, достаточно хорошо ориентироваться в ПДД.

Если вы не согласны со стражем порядка, то в графе «Объяснение» должны подробно зафиксировать, по каким причинам. При необходимости смело просите у инспектора дополнительный бланк, чтобы дополнить запись в протоколе и не забудьте отметить: «к протоколу прилагается объяснение на 2 (3,4…) листах». И только после своих комментариев ставьте подпись.

Видеосъемка

Если ваш разговор и действия стража порядка будет записываться на видеокамеру, то это также заставит его держаться в рамках закона. Напомним, что снимать действия сотрудников полиции в России не запрещено, и такое разрешение содержится в ряде нормативно-правовых актов, в числе которых даже Конституция. Статья 29 гласит: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». Так что при встрече с инспектором смело включайте видеорегистратор или смартфон и записывайте ваш разговор.

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5 июня 2019
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