Чего боятся гаишники, общаясь с водителем

Конечно, нечистого на руку стража порядка, пытающегося открыто превысить свои полномочия, моментально приведет в чувство любое свидетельство того, что перед ним не простой работяга-водитель, а влиятельная особа и человек со связями. Вариантов может быть много: старший по званию и должности служащий его ведомства, родственник его руководителя, известный общественный деятель, депутат Госдумы или какая-нибудь другая могущественная персона, способная повлиять на карьеру инспектора.

Иногда достаточно показать удостоверение, в других случаях сработает звонок руководству. В борьбе с коррупцией и такие методы хороши. Однако мы отметим способы отрезвить нечестного полицейского, доступные любому автовладельцу.

Юридическая подкованность

Если вы «на зубок» знаете ПДД, Главу 12 Административного кодекса, посвященную правонарушениям в области дорожного движения, основные положения Гражданского и Уголовного кодекса, ну, и самое главное — Административный регламент МВД и Закон «О полиции», вам не понадобится много времени, чтобы ввести любого инспектора ДПС в ступор и убедить, что с вами шутки плохи. Тот факт, что далеко не все из правоохранителей должным образом подкованы в указанных документах, облегчит вашу задачу.