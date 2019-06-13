ГИБДД будет «делать» водителей пьяными с помощью сомнительных алкотестеров

МВД разработала поправки в порядок освидетельствования водителей на предмет алкогольного опьянения. Патрульным разрешат пользоваться некими приборами, не обеспечивающими объективность измерений.
Максим Строкер

Правка процедуры медосвидетельствования водителей предлагается небольшая. Сейчас в ней прописаны следующие признаки, что водитель пьян и его нужно «продуть»: запах изо рта, неустойчивость позы, нарушения речи и т. п.

И вот в этот перечень предлагается дописать еще одно «основание», оно звучит так: «показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ».

Каких таких «приборов (средств)» — в тексте поправки не уточняется. Лишь в пояснительной записке к проекту говорится о неких «бесконтактных средствах измерения». И кто гарантирует, что перед самой проверкой какой-нибудь злодей не капнет в приемное отверстие «бесконтактного средства» капельку алкоголя и даже у самого трезвого водителя вдруг обнаружатся признаки опьянения?

В пояснительной записке говорится, что «отказ водителя от такой проверки не повлечет наступление каких-либо правовых последствий». Однако вспомним, как сейчас недобросовестные сотрудники ГИБДД, пользуясь правовой безграмотностью водителей, уговаривают их не проходить медосвидетельствование на алкоголь, а «подписать отказ», уверяя легковерного, что за это ничего не будет.

В результате сотруднику «палка за пьяный протокол», а водителя потом лишают прав в суде. Такие полицейские, официально получив в руки «бесконтактные средства измерения», начнут еще более нагло обманывать неподкованных юридически водителей.

Впрочем, на практике, может быть, мало что и изменится. Так получилось, что за каких-то пару часов до написания этого материала его автора остановил наряд ДПС и предложил, прямо не выходя из-за руля, дунуть в некий прибор — якобы для определения опьянения. Я, разумеется, отказался, предложив сотруднику, если у него есть какие-то подозрения в мой адрес, провести полноценный тест на алкоголь — с протоколом, одноразовым мундштуком и прибором, печатающим «чек». В ответ страж порядка «съехал» на вопросы, типа «а чего вы боитесь или лекарства какие-нибудь не употребляете»? В конце концов, пожелал мне счастливого пути.

Собственно так и надо поступать любому автомобилисту, если полиция будет пытаться принуждать его к «дутью» во всякие подозрительные коробочки — что сейчас, что в будущем, когда правительство официально разрешит сотрудникам ДПС пользоваться подобными сомнительными приборчиками.

медосвидетельствование, ПДД, ГИБДД, коррупция, алкотестер
13 июня 2019
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