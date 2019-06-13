ГИБДД будет «делать» водителей пьяными с помощью сомнительных алкотестеров

Правка процедуры медосвидетельствования водителей предлагается небольшая. Сейчас в ней прописаны следующие признаки, что водитель пьян и его нужно «продуть»: запах изо рта, неустойчивость позы, нарушения речи и т. п.

И вот в этот перечень предлагается дописать еще одно «основание», оно звучит так: «показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ».

Каких таких «приборов (средств)» — в тексте поправки не уточняется. Лишь в пояснительной записке к проекту говорится о неких «бесконтактных средствах измерения». И кто гарантирует, что перед самой проверкой какой-нибудь злодей не капнет в приемное отверстие «бесконтактного средства» капельку алкоголя и даже у самого трезвого водителя вдруг обнаружатся признаки опьянения?

В пояснительной записке говорится, что «отказ водителя от такой проверки не повлечет наступление каких-либо правовых последствий». Однако вспомним, как сейчас недобросовестные сотрудники ГИБДД, пользуясь правовой безграмотностью водителей, уговаривают их не проходить медосвидетельствование на алкоголь, а «подписать отказ», уверяя легковерного, что за это ничего не будет.