Шесть вопросов гаишника, заманивающие водителя в ловушку

Попасть в ловушку к гаишнику можно не только превысив скорость, проехав на красный сигнал светофора или обогнав другую машину в неположенном месте. Поводом для вашей остановки инспектором ГИБДД может быть и менее серьезный предлог. И достаточно неверно ответить на один из его вопросов, как служивый тут же «состряпает» вам нарушение, которое может потянуть на внушительную сумму.
Лика Затворная

Поэтому главное правило в общении с «гаишником» — меньше говорить и больше думать перед тем, как что-то сказать.

Билеты ГИБДД

Например, инспектор просит вас процитировать один из пунктов ПДД. Казалось бы, невинный вопрос, но с его помощью недобросовестный страж дорожного порядка прощупывает вашу юридическую подкованность. Ответили, что не знаете или не помните, и ушлый полицейский тут же навешает вам лапши на уши, за которую, к тому же, попросит заплатить штраф. Поэтому перед тем, как отвечать на такую просьбу инспектора, поинтересуйтесь, а должны ли вы это делать? И если он ответит утвердительно, то «добейте» его, предложив назвать статью закона, который обязывает вас это делать.

Угадайка

Не стоит реагировать и на просьбу инспектора, который предлагает водителю самому назвать причину остановки. Таким вопросом рулевых так же проверяют на прочность. Занервничал, заелозил, начал заикаться и путаться — попался на крючок: смекалистый гаец тут же озвучит такому свою версию нарушения и пока ошарашенная жертва приходит в себя и уже думает, как выходить из ситуации, начнет составлять протокол. Помните, вы не обязаны отвечать на столь провокационные вопросы. Пусть сотрудник сам расскажет, за что он вас задержал, а заодно, раз он так уверен, и докажет, предъявив фото- или видеоподтверждение вашего нарушения.

Не соглашусь

Если инспектор настойчиво повторяет вопрос: «Водитель, вы согласны с тем, что нарушили ПДД?», просто скажите, что ничего не нарушали и снова попросите предъявить доказательства. Если при вашей действительной невиновности гаишник продолжает давить, можно ему пригрозить, сообщив, что намерены доложить о сложившейся ситуации на «горячую линию» ГИБДД.

Не открою

Когда инспектор просит вас открыть багажник, вы вправе не делать этого. Но сперва уточните: это личная просьба инспектора или же он приказывает вам. Если просьба личная, то багажник можно не открывать. А если инспектор приказывает, то пусть сообщит о причине досмотра автомобиля, а заодно составит протокол досмотра и привлечет для этого двух понятых. Если это упустить, то в вашем багажнике могут обнаружить все, что угодно.

Не тонирую

Оценить на глаз степень светопроницаемости вашей тонировки гаишник’так же не может. Поэтому вопрос инспектора: «А вы знаете, что ваш автомобиль затонирован не по правилам?» можно оставить без внимания, лишь напомнив ему, что степень и правильность тонировки может оценить только сертифицированное оборудование.

Не употребляю

Ну и на коронный вопрос от любого «гаишника»: «Спиртные напитки употребляли?» стоит спокойно отвечать, что не имеете такой дурной привычки. На уговоры пройти в патрульную машину и дунуть в трубочку вы вправе не соглашаться, предложив проследовать сразу на медицинское освидетельствование. Если это «оборотень в погонах», то, скорее всего, он вас попросту отпустит.

…И да, не грубите полицейским и не ругайтесь с ними — это лишний повод уличить вас в неадекватном поведении со всеми вытекающими проверками и последствиями. Разговаривайте спокойно, но уверенно, взвешивая каждое слово. Так страж порядка быстрее поймет, что вы не тот, кого он выискивал в потоке.

ПДД, КоАП, произвол ГАИ, ГИБДД, коррупция
15 июля 2019
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