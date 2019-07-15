Шесть вопросов гаишника, заманивающие водителя в ловушку

Поэтому главное правило в общении с «гаишником» — меньше говорить и больше думать перед тем, как что-то сказать.

Билеты ГИБДД

Например, инспектор просит вас процитировать один из пунктов ПДД. Казалось бы, невинный вопрос, но с его помощью недобросовестный страж дорожного порядка прощупывает вашу юридическую подкованность. Ответили, что не знаете или не помните, и ушлый полицейский тут же навешает вам лапши на уши, за которую, к тому же, попросит заплатить штраф. Поэтому перед тем, как отвечать на такую просьбу инспектора, поинтересуйтесь, а должны ли вы это делать? И если он ответит утвердительно, то «добейте» его, предложив назвать статью закона, который обязывает вас это делать.

Угадайка

Не стоит реагировать и на просьбу инспектора, который предлагает водителю самому назвать причину остановки. Таким вопросом рулевых так же проверяют на прочность. Занервничал, заелозил, начал заикаться и путаться — попался на крючок: смекалистый гаец тут же озвучит такому свою версию нарушения и пока ошарашенная жертва приходит в себя и уже думает, как выходить из ситуации, начнет составлять протокол. Помните, вы не обязаны отвечать на столь провокационные вопросы. Пусть сотрудник сам расскажет, за что он вас задержал, а заодно, раз он так уверен, и докажет, предъявив фото- или видеоподтверждение вашего нарушения.