Какие просьбы и требования водителя гаишник обязан выполнить

Прием заявления

Заявление о преступлении или правонарушении, составленное в установленной форме (в том числе в электронном виде) должно в полиции приниматься и регистрироваться безоговорочно. Ваши обращения подлежат тщательной проверке, и по необходимости по ним принимаются предусмотренные законом меры. Причем вас обязаны информировать о ходе рассмотрения таких заявлений в установленные сроки.

Просьба о помощи

Возможно даже кто-то и не поверит, но любой несчастный случай является законным поводом обратиться за помощью к сотруднику полиции. Причем речь идет не только о криминальных обстоятельствах — даже если вам стало плохо за рулем, или у вас потерялся ребенок на парковке — вы в праве обращаться к стражам порядка.

По закону они обязаны оказывать первую помощь лицам, пострадавшим не только от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, но и тем, кто оказался в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для жизни и здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или она попросту отсутствует.