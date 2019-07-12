Какие просьбы и требования водителя гаишник обязан выполнить

Российские водители, как правило, привыкли в одностороннем порядке выполнять различные требования сотрудников ГИБДД. При этом многие автовладельцы забывают не только про свои права, но и про то, что у полиции по определению обязанностей перед простым гражданином куда больше…
Цели, задачи и обязанности каждого полицейского прописаны в Федеральном Законе «О полиции». Конкретно для сотрудников ГИБДД существует еще и отдельный «Административный регламент ГИБДД» (Приказ МВД 664), а для тех, кто несет службу в дорожно-патрульной службе существует «Наставление по работе ДПС». Согласно этим документам, стражи порядка не имеют права отказать простым гражданам в их законных требованиях. Об этом никому не стоит забывать, поэтому портал «АвтоВзгляд» напомнил самые актуальные из них.
Вызов на ДТП
Прежде всего сотрудники должны прибывать на место совершения административного правонарушения или ДТП по первому требованию, причем Закон «О полиции» предписывает это делать «незамедлительно». Если вы ждете на месте аварии представителей правоохранительных органов половину дня, то с их стороны это прямое нарушение закона.
Следующая их важная обязанность по прибытии — документировать обстоятельства совершения административного правонарушения и происшествия, а также обеспечивать сохранность всех следов и улик случившегося инцидента. Отказ от всего этого — должностное преступление полицейского.
Защита от нападения
Каждый полицейский, в том числе и сотрудник ДПС, обязан пресекать противоправные деяния и устранять угрозы безопасности граждан. Если хоть что-нибудь угрожает их жизни и здоровью — будь то мошеннический шантаж либо хулиганская агрессия — полицейские обязаны реагировать на это незамедлительно и соответствующим образом. Любой гражданин должен чувствовать надежную защиту в их лице — на то они и стражи порядка. Так что в ответ на чужие наезды вместо того, чтобы устраивать разборки и ввязываться в драки, лучше по возможности оперативно сигналить полиции.
Заявление о преступлении или правонарушении, составленное в установленной форме (в том числе в электронном виде) должно в полиции приниматься и регистрироваться безоговорочно. Ваши обращения подлежат тщательной проверке, и по необходимости по ним принимаются предусмотренные законом меры. Причем вас обязаны информировать о ходе рассмотрения таких заявлений в установленные сроки.
Просьба о помощи
Возможно даже кто-то и не поверит, но любой несчастный случай является законным поводом обратиться за помощью к сотруднику полиции. Причем речь идет не только о криминальных обстоятельствах — даже если вам стало плохо за рулем, или у вас потерялся ребенок на парковке — вы в праве обращаться к стражам порядка.
По закону они обязаны оказывать первую помощь лицам, пострадавшим не только от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, но и тем, кто оказался в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для жизни и здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или она попросту отсутствует.