Полиции разрешили штрафовать всех московских автовладельцев за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил соглашение между МВД РФ и правительством Москвы о наделении полицейских правом составлять протоколы за административные правонарушения, прописанные в КоАП Москвы. Распоряжение главы правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить соглашение между министерством внутренних дел РФ и правительством Москвы о передаче МВД части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом города Москвы от 21 ноября 2017 года №45 КоАП Москвы, подписанное 4 апреля 2020 года», — гласит текст документа.

До последнего времени, как ранее писал портал «АвтоВзгляд», из-за отсутствия этого документа полицейские не имели права выносить штрафные постановления в отношении граждан, подпадающих под статьи КоАП Москвы. Они могли лишь оформить протокол об административном нарушении. Который, фактически, можно было сразу после этого спокойно выкинуть. Теперь же, после мишустинского оджобрения, ГИБДД в праве полноценно «обилечивать» любого автовладельца на 5000 рублей.

Ведь все, кто едет по городу на машине, с точки зрения буквы закона, нарушают указа мэра Собянина. Этот документ требует от всех без исключения жителей столицы буквально не высовывать носа за пределы своего района.