Полиции разрешили штрафовать всех московских автовладельцев за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил соглашение между МВД РФ и правительством Москвы о наделении полицейских правом составлять протоколы за административные правонарушения, прописанные в КоАП Москвы. Распоряжение главы правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить соглашение между министерством внутренних дел РФ и правительством Москвы о передаче МВД части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом города Москвы от 21 ноября 2017 года №45 КоАП Москвы, подписанное 4 апреля 2020 года», — гласит текст документа.
До последнего времени, как ранее писал портал «АвтоВзгляд», из-за отсутствия этого документа полицейские не имели права выносить штрафные постановления в отношении граждан, подпадающих под статьи КоАП Москвы. Они могли лишь оформить протокол об административном нарушении. Который, фактически, можно было сразу после этого спокойно выкинуть. Теперь же, после мишустинского оджобрения, ГИБДД в праве полноценно «обилечивать» любого автовладельца на 5000 рублей.
Ведь все, кто едет по городу на машине, с точки зрения буквы закона, нарушают указа мэра Собянина. Этот документ требует от всех без исключения жителей столицы буквально не высовывать носа за пределы своего района.
Остается ожидать вала полноценных постановлений, которые сотрудники полиции получили возможность выносить всякому москвичу, кто отошел от дома дальше 100 метров, был застукан в слишком отдаленном от подъезда (по мнению сержанта ППС) магазине, либо посмел отправиться на машине в гипермаркет или на работу и попался при этом на глаза патрулю ДПС.
Заметим, что соглашение между МВД и мэрией столицы касается лишь главы 3 КоАП Москвы. В ней, помимо одиозной «коронавирусной» статьи, прописаны еще и наказания за запуск фейерверков в неположенных местах, за прогулки несовершеннолетних ночью без присмотра, за костры на природе, за нарушения тишины и покоя граждан и ряд других. Теперь полиция получила полномочия штрафовать и за эти нарушения.
Характерно, что Москва и МВД в течении как минимум пяти-семи лет все никак не могли подписать соглашение, которое дало бы полицейским полномочия наказывать шумных горожан. Но сейчас раз всего за неделю (по бюрократическим меркам считай, что моментально!) все формальности утряслись.
То есть, когда жители многоквартирных домов годами мучались из-за громко шумящих соседей, чиновникам, получается, на это было плевать. Зато как только появилась возможность массово драть штрафы со всех подряд вышедших на улицу горожан — мгновенно было сделано все, чтобы запустить карательную машину. Какой поразительный прнимер заботы о благополучии жителей города!