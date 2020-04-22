Полицейским разрешат вскрывать машины и стрелять при малейшей угрозе

Стало известно, что правительство направило в Госдуму свой законопроект с поправками в закон «О полиции». Согласно им, сотрудники получат право вскрывать транспортные средства граждан.
Среди оснований — «предотвращение преступления» и «обеспечение безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях». Вскрывать им можно будет любую машину, в том числе и в отсутствии владельца.
Самое «интересное», что при этом сотрудник полиции не будет отвечать за вред, причиненный при вскрытии. Таким образом, любой полицейский сможет, фактически, взять и разбить окно вашей машины под предлогом поиска наркотиков или опасного бандита. А потом сказать, что обознался, бывает, — и спокойно пойти дальше.
Кроме того, в законопроекте предлагается разрешить служивым применять оружие при «совершении иных действий, дающих основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции», сообщает Интерфакс.
Таким образом, за пресловутый «брошенный в полицейского пластковый стаканчик», у гражданина появляется неиллюзорный шанс получить пулю между глаз.
Строго говоря, правоохранитель получит формальное основание для стрельбы по человеку если тот просто махнет рукой или сделает шаг в сторону стража порядка — мало ли что он потом собирался сделать.
Таким образом разработчики законопроекта явно хотят дать отечественным стражам порядка возможности как у американских «копов».
Идя на такой шаг, для уравновешивания ситуации, следовало бы, — тоже «как в Америке», — разрешить и в России свободную продажу и владение короткоствольным огнестрельным оружием. Исключительно с целью хоть как-то оправдать радикальное расширение прав полицейских на применение своих табельных «стволов».