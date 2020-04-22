Полицейским разрешат вскрывать машины и стрелять при малейшей угрозе

Стало известно, что правительство направило в Госдуму свой законопроект с поправками в закон «О полиции». Согласно им, сотрудники получат право вскрывать транспортные средства граждан.

Среди оснований — «предотвращение преступления» и «обеспечение безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях». Вскрывать им можно будет любую машину, в том числе и в отсутствии владельца.

Самое «интересное», что при этом сотрудник полиции не будет отвечать за вред, причиненный при вскрытии. Таким образом, любой полицейский сможет, фактически, взять и разбить окно вашей машины под предлогом поиска наркотиков или опасного бандита. А потом сказать, что обознался, бывает, — и спокойно пойти дальше.

Кроме того, в законопроекте предлагается разрешить служивым применять оружие при «совершении иных действий, дающих основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции», сообщает Интерфакс.