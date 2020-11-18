Как ГИБДД искусственно создает очереди на регистрацию машин

Одного из коллег портала «АвтоВзгляд» угораздило сегодня попасть в ОГИБДД по подмосковному Подольску. Ничего особенног: просто для того, чтобы перерегистрировать машину. Разумеется, по записи, все как положено.
Одним из обязательных этапов процедуры, как известно, является осмотр транспортного средства специально обученными гаишниками на специально отведенной под это дело площадке на территории полицейского отдела. Так вот: только в очереди из автомобилей, чьи владельцы жаждали предъявить свои машины под светлы очи инспекторов, наш герой потерял кучу времени.
Как это было, можете узнать с помощью видео, оснятое нами в ГИБДД. Ролик зафиксирован в 13.30, при том, что запись у нас была на 10.15. А с площадки осмотра благополучно уехать и отправиться за готовым СТС удалось только в 15.30, проведя большую часть этого времени в очереди к неторопливым инспекторам.
Кто-то может предположить, что автовладельцы сами толпой съехались в этот день к МРЭО и создали проблемы и перегрузку для бедного-несчастного отдела ГИБДД. Ан нет! Как известно, попасть на регистрацию ТС можно только по электронной очереди, через запись на портале Госуслуг. То есть, по идее, очередь просто не имела права образоваться. Поэтому в подобном столпотворении могут быть виноваты, кто угодно, но только не автовладельцы. Иными словами, причина может крыться в сбое самой электронной системы, либо в «умелых» действиях сотрудников полиции. Кстати говоря, с последним вариантом редакция портала «АвтоВзгляд» знакома не понаслышке.
Не так давно мы приобрели, так сказать по фану, «ушастый» ЗАЗ-966 — у первого и единственного владельца — в отличном состоянии, на ходу, совершенно не ржавый. Мечта коллекционера, не так ли? Ну, разве что в некоторых местах кузова авто подкрашивали, что не удивительно — сколько лет прошло с момента выпуска! А при попытке регистрации на нового владельца в ГИБДД, в процессе точно такого же осмотра на площадке нам сказали, знаете что? Машина красилась, а значит (внимание!) — может быть угнанной!
И это при наличии оригинального ПТС с единственным владельцем и идеальном, с точки зрения коррозии, состоянии VIN-номера на кузове, номере мотора и прочего. Несмотря на это, сотрудник ГИБДД бдительно занялся оформлением нашего завгара, как потенциального угонщика, вместо того, чтобы осматривать следующую машину. Потом нашего коллегу потащили в районное УВД, где составили кучу бумаг, а наш «запор» тем временем заарестовали, как потенциальный вещдок по уголовному делу, назначили экспертизу и все в таком же духе.
Таким образом, куча сотрудников МВД потратила и еще потратит уйму служебного (и нашего) времени, да и бюджетных денег, чтобы расследовать преступление, которого нет. А тем временем, толпа граждан, по настоящему нуждающихся в госуслугах этой толпы правоохранителей, будет терпеливо ждать, пока самозанятые люди в форме освободятся от важных правохранительных дел, не стоящих выеденного яйца. Спасибо ГИБДД, которая пестует такие бронебойные кадры в своих рядах. Угонщики «запорожцев» мимо не пройдут! И в Подольске, в том числе.