Как ГИБДД искусственно создает очереди на регистрацию машин

Одного из коллег портала «АвтоВзгляд» угораздило сегодня попасть в ОГИБДД по подмосковному Подольску. Ничего особенног: просто для того, чтобы перерегистрировать машину. Разумеется, по записи, все как положено.

Одним из обязательных этапов процедуры, как известно, является осмотр транспортного средства специально обученными гаишниками на специально отведенной под это дело площадке на территории полицейского отдела. Так вот: только в очереди из автомобилей, чьи владельцы жаждали предъявить свои машины под светлы очи инспекторов, наш герой потерял кучу времени.

Как это было, можете узнать с помощью видео, оснятое нами в ГИБДД. Ролик зафиксирован в 13.30, при том, что запись у нас была на 10.15. А с площадки осмотра благополучно уехать и отправиться за готовым СТС удалось только в 15.30, проведя большую часть этого времени в очереди к неторопливым инспекторам.