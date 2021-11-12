Власти хотят лишать водителей «прав» за грязные номера

С такой инициативой выступило Министерство юстиции РФ, предложившее внести в новый КоАП РФ, над проектом которого сейчас идет активная работа, штраф в 5000 «деревянных» или лишение в/у на три месяца за так называемые нечитаемые номерные знаки. Правда, подобную «жесть» чиновники предложили применять к автовладельцам, пойманным за езду с подобными знаками не в первый раз.

Понятно, что учитывая наши погодно-климатические условия, под раздачу моментально попадут все автовладельцы страны: контролировать чистоту «жестянок» ежеминутно физически и практически невозможно. И так же ясно, что новым штрафом немедленно воспользуются придорожные полицейские, поскольку под угрозой лишения с ними с удовольствием за долю малую будут договариваться абсолютно все «рулевые». Сомнительную новацию уже оценили правозащитники.

Согласно ст. 12.2 КоАП РФ наказание за нечитаемые (с расстояния 20 метров) номера влечет — предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Это нарушение является «устраняемым на месте».

В частности, координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов уверен, что «штраф за грязные номера может стать причиной возникновения серьезной коррупционной схемы, которая позволит останавливать каждого первого водителя на любой дороге, у которого просто загрязнились номера из-за реагентов и штрафовать его на пять тысяч».