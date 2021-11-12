Власти хотят лишать водителей «прав» за грязные номера

С такой инициативой выступило Министерство юстиции РФ, предложившее внести в новый КоАП РФ, над проектом которого сейчас идет активная работа, штраф в 5000 «деревянных» или лишение в/у на три месяца за так называемые нечитаемые номерные знаки. Правда, подобную «жесть» чиновники предложили применять к автовладельцам, пойманным за езду с подобными знаками не в первый раз.
Понятно, что учитывая наши погодно-климатические условия, под раздачу моментально попадут все автовладельцы страны: контролировать чистоту «жестянок» ежеминутно физически и практически невозможно. И так же ясно, что новым штрафом немедленно воспользуются придорожные полицейские, поскольку под угрозой лишения с ними с удовольствием за долю малую будут договариваться абсолютно все «рулевые». Сомнительную новацию уже оценили правозащитники.
Согласно ст. 12.2 КоАП РФ наказание за нечитаемые (с расстояния 20 метров) номера влечет — предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Это нарушение является «устраняемым на месте».
В частности, координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов уверен, что «штраф за грязные номера может стать причиной возникновения серьезной коррупционной схемы, которая позволит останавливать каждого первого водителя на любой дороге, у которого просто загрязнились номера из-за реагентов и штрафовать его на пять тысяч».
– У нас в стране почти 6 месяцев в году грязевой сезон и на дорогах используются реагенты, — отмечает г-н Шкуматов. — Машина может загрязниться, проехав всего 20–30 км. Водитель на этот факт никак не может повлиять, так как находится в автомобиле, который в движении, а если говорить о Москве и крупных городах, из-за дефицита мест для остановки, не всегда банально имеет возможность припарковаться и проверить насколько чистые у его транспортного средства номерные знаки. Теперь предлагается автомобилиста за это штрафовать, что, конечно, не
вполне справедливо. На мой взгляд, в тех случаях, когда соблюдение правила не зависит целиком и полностью от автовладельца, его нарушение не должно приводить
к таким серьезным наказаниям, как предлагается в редакции нового КоАП…
Между тем, попытки ввести такой штраф продолжаются довольно давно. Так, еще в 2017 году печально известный своими антиводительскими настроениями депутат В. Лысаков, в нынешнюю Госдуму, к счастью, не переизбравшийся, предлагал карать автовладельцев за нечитаемые номера на 2500 ₽, а в Москве и Санкт-Петербурге — на 5000 рублей.Но тогда коллеги Лысаков отклонили законопроект именно по тем мотивам, о которых сегодня говорит Петр Шкуматов: Тогда представитель профильного комитета заявил, что «втовладелец действительно не может обеспечить круглосуточное наблюдение за читаемостью номеров. Тем более что ПДД обязывают водителя обеспечивать читаемые номера, только если машина находится в движении».
Так что пять лет назад пронесло. Пронесет ли сегодня?