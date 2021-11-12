Как отремонтировать, помыть и заправить автомобиль, не выходя из дома

АВТОКОНСЬЕРЖ

Как правило, на обслуживание автомобиля, если речь идет не о замене масла в гараже собственными руками, а о посещении ремонтной мастерской, водитель закладывает несколько часов или даже целый день. А между тем, ездить на СТО вообще стало необязательно, ведь в России начали активно развиваться автоконсьержи — сервисы, благодаря которым можно вообще не выходить из дома.

Как это работает, разберем на примере одного столичного автоконсьержа. Автовладелец оставляет заявку в мобильном приложении, указывая контактные данные, адрес и «жалобы». В назначенное время специалист приезжает, осматривает и забирает машину, предварительно составив акт приема-передачи. Все нюансы согласовываются, как и в случае с традиционными визитами на СТО, по телефону. А по окончании ремонта или обслуживания авто привозят обратно.

Плюсы тут очевидны: не нужно тратить время в пробках и в автоцентре — можно заниматься своими делами. Что же до минусов, то подобные услуги, разумеется, не бесплатны. Это — порядка 2000 ₽ к стоимости работ и запчастей. Кроме того, нет возможности выбрать СТО (автоконсьерж везет к своим партнерам), передать свои детали и понаблюдать за ходом ремонта. Тем не менее, иметь такое предложение в виду — вдруг что случится — стоит.