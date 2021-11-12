Как отремонтировать, помыть и заправить автомобиль, не выходя из дома

Локдаун, случившийся полтора года назад, ударил и по тем организациям, что так или иначе связаны с обслуживаем автомобилей. Тогда многие автосервисы, шиномонтажные мастерские, мойки и прочие заведения были вынуждены отправиться на каникулы. Но поскольку сидеть без действий и клиентов несколько месяцев для большинства — непозволительная роскошь, пришлось выкручиваться, придумывая обходные пути.
Жесткие ограничения давно сняли, а многие «удаленные» сервисы, появившиеся в период принудительной самоизоляции, остались. Их за полтора года удалось довести до ума. И теперь любой желающий может воспользоваться той или иной услугой, если ему не хочется или просто некогда заниматься обслуживанием автомобиля. Так о каких же дистанционных услугах речь? Что конкретно можно сделать, не выходя из дома? Рассказываем.
АВТОКОНСЬЕРЖ
Как правило, на обслуживание автомобиля, если речь идет не о замене масла в гараже собственными руками, а о посещении ремонтной мастерской, водитель закладывает несколько часов или даже целый день. А между тем, ездить на СТО вообще стало необязательно, ведь в России начали активно развиваться автоконсьержи — сервисы, благодаря которым можно вообще не выходить из дома.
Как это работает, разберем на примере одного столичного автоконсьержа. Автовладелец оставляет заявку в мобильном приложении, указывая контактные данные, адрес и «жалобы». В назначенное время специалист приезжает, осматривает и забирает машину, предварительно составив акт приема-передачи. Все нюансы согласовываются, как и в случае с традиционными визитами на СТО, по телефону. А по окончании ремонта или обслуживания авто привозят обратно.
Плюсы тут очевидны: не нужно тратить время в пробках и в автоцентре — можно заниматься своими делами. Что же до минусов, то подобные услуги, разумеется, не бесплатны. Это — порядка 2000 ₽ к стоимости работ и запчастей. Кроме того, нет возможности выбрать СТО (автоконсьерж везет к своим партнерам), передать свои детали и понаблюдать за ходом ремонта. Тем не менее, иметь такое предложение в виду — вдруг что случится — стоит.
БЕСКОНТАКТНАЯ ПРИЕМКА АВТОМОБИЛЯ
Другой сервис, «родившийся» в период первого локдауна — бесконтактная приемка автомобиля, которую «раскрутили» официальные дилеры. Да, в этом случае из дома выйти все же придется — и даже доехать самостоятельно до сервиса, но на этом все. Документы подписываются прямо в зоне осмотра машины, ключи оставляются там же. Никаких очередей или прямых контактов с мастерами: все вопросы — исключительно по телефону.
— Основное преимущество экспресс-приемки — экономия времени. Ведь оставляя автомобиль в зоне передачи, владелец освобождается от необходимости дожидаться сотрудника. Безопасность машины при этом под угрозу не ставится, так как акт приема-передачи подписывается по прибытии, а значит, сервис с момента парковки авто в зоне приемки несет за него ответственность. Мы не выявили недостатков данной процедуры, — рассказала порталу «АвтоВзгляд» Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК ABTODOM.
Однако, несмотря на то, что услуга существенно экономит время и не «утяжеляет» итоговую стоимость работ, высоким спросом она не пользуется. И по словам Ильи Иванского, руководителя сервиса сети автосалонов Fresh Auto, причин тому несколько: ограниченный список компаний, предоставляющих услугу, низкая осведомленность граждан о такой возможности, а также желание водителей контролировать процесс ремонта авто лично.
МОБИЛЬНАЯ ЗАПРАВКА
Впрочем, «удаленно» можно не только отремонтировать машину, но и заправить ее — такие сервисы сегодня тоже набирают обороты. Тут принципы работы могут отличаться. Самый простой — когда компания принимает заявку по телефону или через мобильное приложение, уточняет адрес парковки авто и время, до которого машину необходимо «накормить», и просит оставить открытым лючок бензобака. С оплатой каждого отдельного визита, разумеется.
Есть другой вариант: когда компания предлагает установить специальное оборудование, позволяющее отслеживать уровень топлива дистанционно и оперативно реагировать на «лампочку» автоматически. Оплата при этом не взимается каждый раз, а оформляется подписка: определенная сумма денег (в среднем около 200 ₽) списывается ежемесячно.
МОБИЛЬНАЯ МОЙКА
Вероятно, вы удивитесь, но теперь вызывать «на дом» можно и сотрудников автомойки, которые, имея в арсенале все «мобильное» оборудование, готовы освежить машину в любом удобном для водителя месте. Схема примерно та же, что в и случае с «удаленной» заправкой, например. Заявка заполняется на сайте, в приложении или по телефону — в зависимости от компании. Указывается адрес, данные авто, желаемое время оказания услуги.
«А откуда же они возьмут нужное количество воды, если рядом нет водопровода?» — быть может, спросите вы. Все просто: они обходятся без воды, ведь проводится так называемая «сухая» мойка с применением специальной химии, не требующей смывания. Плюсы такой «бани»: процедура занимает всего полчаса и не нужно никуда ехать. Минус — правильно, ее стоимость. Если глянуть столичные расценки, то это от 2200 рублей за комплекс для авто А-класса.
МОБИЛЬНЫЙ ШИНОМОНТАЖ
Выездным шиномонтажом уже, конечно, никого не удивишь. Другое дело, что многие до сих пор не знают о том, что подобные сервисы могут не только помочь в экстренной ситуации, когда нужно срочно «подлатать» поврежденное колесо, но и провести сезонную «переобувку». Никаких очередей в мастерских — вызвал мастера и наслаждаешься, наблюдая за процессом из окна квартиры.
Поскольку мобильный шиномонтаж — услуга довольно популярная и не новая, заменить летние колеса на зимние, не выходя из дома, можно как в столице, так и в других крупных городах. Сколько это стоит? Примерно в два раза дороже, чем в стационарных мастерских. Специалисты возьмут не менее 2500 ₽ за замену колес в сборе, и от 3500 — если комплект дисков один. Да, дорого, но тут уж каждый выбирает сам, что экономить: деньги или время.