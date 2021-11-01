Петр Шкуматов об агрессивном вождении: нет у нас методов против Кости Сапрыкина

Вечер 30 октября стал последним для водителя и пассажиров автомобиля Hyundai, столкнувшегося с грузовым MAN, ехавшим в попутном направлении по бесплатному участку трассы М3 «Украина» в Калужской области. Среди четверых погибших — водитель и три пассажира, в том числе ребенок.

Типовая авария, когда человек, серьезно превышая скоростной режим (на этом участке дороги он ограничен отметкой 90 км/ч), вновь заставил нас задуматься о том, а так ли уж не правы наши правоохранители, всеми правдами и неправдами настаивающими на борьбе с так называемыми шашечками на дорогах?

Ведь, с одной стороны, закон и сегодня позволяет наказывать за целый ряд элементов опасного вождения, например, за перестроение из ряда в ряд или несоблюдение дистанции. Но этого либо не делается, так как зафиксировать подобные маневры довольно сложно, либо никак не влияет на сокращение числа аварий, вызванных резкими и непродуманными перестроениями. Так может быть штраф за опасное вождение и станет лекарством от этой, уже, кажется, совершенно неизлечимой болезни?