Петр Шкуматов об агрессивном вождении: нет у нас методов против Кости Сапрыкина

Вечер 30 октября стал последним для водителя и пассажиров автомобиля Hyundai, столкнувшегося с грузовым MAN, ехавшим в попутном направлении по бесплатному участку трассы М3 «Украина» в Калужской области. Среди четверых погибших — водитель и три пассажира, в том числе ребенок.
Типовая авария, когда человек, серьезно превышая скоростной режим (на этом участке дороги он ограничен отметкой 90 км/ч), вновь заставил нас задуматься о том, а так ли уж не правы наши правоохранители, всеми правдами и неправдами настаивающими на борьбе с так называемыми шашечками на дорогах?
Ведь, с одной стороны, закон и сегодня позволяет наказывать за целый ряд элементов опасного вождения, например, за перестроение из ряда в ряд или несоблюдение дистанции. Но этого либо не делается, так как зафиксировать подобные маневры довольно сложно, либо никак не влияет на сокращение числа аварий, вызванных резкими и непродуманными перестроениями. Так может быть штраф за опасное вождение и станет лекарством от этой, уже, кажется, совершенно неизлечимой болезни?
– Скорее всего, водитель Hyundai, двигаясь по дороге резко и хаотично, либо банально не заметил двигающийся в попутном направлении грузовик, либо, что более вероятно, заметил его слишком поздно, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Разница в скоростях легкового и грузового авто просто не оставила никому шансов выжить. К сожалению, мы видим классический пример того, как существенное превышение скоростного ограничения и резкое маневрирование, которые представляют разновидность рискованного вождения, приводят к самым трагическим последствиям.
Из-за подобной манеры вождения у находящегося за рулем человека чаще всего просто не остается времени на то, чтобы среагировать на любую внештатную ситуацию или появление нового движущегося или стоящего на дороге объекта. Но для того, чтобы сократить число подобных ДТП, не обязательно и не в первую очередь нужно вводить очередной штраф. Мне кажется, что куда важнее сосредоточиться на профилактической работе с такими водителями, ведь они в основном практикуют такое вождение регулярно. А значит, к ним, во-первых, нужно применять риск-ориентированных подход — чаще и серьезнее нарушаешь — строже наказание. Во-вторых, их можно выявлять, проводя качественный анализ больших баз данных, которые ежедневно записывают тысячи камер на дорогах страны, и активно с ними работать…
По мнению эксперта, классических методов ГИБДД для воздействия на таких «рулевых» может быть вполне достаточно. Обычная остановка и профилактическая беседа способны сработать в разы эффективнее, если проводить подобные мероприятия с любителями «шашечек» на регулярной основе. Они должны чувствовать себя под неусыпным контролем, а частые остановки и общение с сотрудниками ГАИ усилят этот эффект, ведь такие водители будут на себе чувствовать повышенное внимание полиции, да и тратить время на общение с инспекторами придется в разы больше, что не может понравится — ведь все мы вечно спешим. Когда это станет системой, случаев опасного маневрирования станет значительно меньше, убежден Петр Шкуматов.
И действительно. Если такая работа с нарушителями–рецидивистами будет вестись систематически, может и закона об опасном вождении не понадобится? А то ведь пока с его размытыми формулировками и явно неработоспособными методами фиксации этого нарушения и правда выходит, как у кота Матроскина: «средства у нас есть, у нас ума не хватает»…