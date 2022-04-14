Десятки сотрудников ростовской ГИБДД арестованы за беспредел на М4 «Дон»

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании 26 офицеров знаменитого среди всех, кто когда либо ездил на юг России по трассе М4 «Дон», «аксайского» батальона ГИБДД по Ростовской области. Их подозревают в вымогательстве и взятках с водителей, едущих по М4.
—Соучастники фотографировали проезжающие транзитом автомобили, после чего, используя графический редактор, создавали фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения. Затем они передавали эти изображения инспекторам ДПС, находящимся на расстоянии нескольких километров по пути следования автомашин. Те, в свою очередь, останавливали машины и сообщали гражданам о совершении административных правонарушений, а иногда даже уголовных преступлений, — сообщила Волк.
Размер вымогаемых взяток колебался в пределах 5000−500 000 рублей.
По данным ростовских СМИ, истинный масштаб арестов по этому делу среди не только действующих, но и вышедших ранее в отставку сотрудников лихого батальона ГИБДД, на самом деле куда серьезней, нежели официально озвучен МВД. Сообщается о порядка 90 задержанных и еще примерно 120 фигурантах, которых пока оставили на свободе. Напомним, что штатная численность батальона ДПС, согласно ведомственным нормативам, составляет не менее 150 сотрудников, — включая персонал вспомогательных служб.
В ростовских пабликах упорно циркулирует версия, согласно которой местные СИЗО не справляются со столь массовым наплывом постояльцев из категории «оборотней в погонах». Ведь задержанных сотрудников правоохранительных органов полагается содержать отдельно от прочих преступников ради их безопасности. Косвенным подтверждением рекордного для российской правоохранительной системы масштаба задержаний полицейских-вымогателей стало упоминание Волк обысков, прошедших по 95 адресам проживания фигурантов дела. Судя по тому, что многие из них уже несколько лет как уволились из «органов», оперативная разработка банды ростовских гаишников велась на протяжении нескольких последних лет.