Десятки сотрудников ростовской ГИБДД арестованы за беспредел на М4 «Дон»

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании 26 офицеров знаменитого среди всех, кто когда либо ездил на юг России по трассе М4 «Дон», «аксайского» батальона ГИБДД по Ростовской области. Их подозревают в вымогательстве и взятках с водителей, едущих по М4.

—Соучастники фотографировали проезжающие транзитом автомобили, после чего, используя графический редактор, создавали фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения. Затем они передавали эти изображения инспекторам ДПС, находящимся на расстоянии нескольких километров по пути следования автомашин. Те, в свою очередь, останавливали машины и сообщали гражданам о совершении административных правонарушений, а иногда даже уголовных преступлений, — сообщила Волк.

Размер вымогаемых взяток колебался в пределах 5000−500 000 рублей.