Дорога к морю: как сделать машину незаметной для ГИБДД

О том, насколько «работники полосатой палки» из числа личного состава ГИБДД причерноморских регионов России охотчи до денежек, шуршащих в карманах отпускников, съезжающихся летом на побережье со всей России, легенды ходят десятилетиями. Поэтому всякий, кто собрался скататься на собственном авто в отпуск к Черному морю, должен быть готов к самым неожиданным претензиям со стороны встречных ДПС и заранее позаботиться о том, чтобы у служивых было как можно меньше поводов для какого-либо общения с водителем. То есть, по возможности, ликвидировать все видимые правоохранительным глазом «зацепки» для подобных «коммуникаций».
Прежде всего, следует демонтировать любые световые приборы, которые вы установили на свою машину, для улучшения обзора ночью или ради заметности авто для других участников дорожного движения. Даже нештатные ходовые огни в бампере вполне сгодятся в качестве повода для коррупционноемкого «разговора» инспектора с вами.
С формальной точки зрения, дополнительный «свет» — вмешательство в конструкцию автомобиля, которую следует регистрировать в ГИБДД. По закону, инспектор ДПС, заметивший такое «ужасное» нарушение на дороге, должен выдать автовладельцу предписание устранить его и в 10-дневный срок представить машину в местный отдел ГИБДД — чтобы там в этом удостоверились.
За нарушение предписания водителю будет грозить уже отправка авто на штрафстоянку и до 15 суток ареста. Подобная перспектива, нарисованная служивым перед отпускником, вполне может сделать последнего крайне сговорчивым в плане «неформальной материальной помощи» семье инспектора.
Что может быть безобиднее пластиковых дефлекторов на окнах легковушки? Как они могут чему-то мешать или создавать угрозу безопасности? А не важно: их установка попадает в категорию «изменение конструкции автомобиля». Поскольку их наличие хорошо заметно со стороны, от них тоже стоит избавиться на время отпускного путешествия.
Собственно, это касается любого «тюнинга» кузова, включая спойлеры и антикрылья на крыше или багажнике авто. Строго говоря, даже «мухобойник» на капоте можно «притянуть» под несанкционированное изменение конструкции. Особенно если сотрудник ГИБДД на трассе специально выискивает повод «пообщаться» с богатеньким отпускником.
Перед поездкой к морю имеет смысл демонтировать даже декоративные элементы: например, насадку на выхлопную трубу или шторки на передних окнах автомобиля. Также рекомендуется избавиться от «колес с вылетом» — когда диск явно выступает из колесной арки. Иными словами, следует сделать внешний вид машины максимально стандартным, приближенным к заводскому. Только в этом случае можно надеяться, что сотруднику ГИБДД не придет в голову лишний раз вас остановить.
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