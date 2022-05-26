Дорога к морю: как сделать машину незаметной для ГИБДД

О том, насколько «работники полосатой палки» из числа личного состава ГИБДД причерноморских регионов России охотчи до денежек, шуршащих в карманах отпускников, съезжающихся летом на побережье со всей России, легенды ходят десятилетиями. Поэтому всякий, кто собрался скататься на собственном авто в отпуск к Черному морю, должен быть готов к самым неожиданным претензиям со стороны встречных ДПС и заранее позаботиться о том, чтобы у служивых было как можно меньше поводов для какого-либо общения с водителем. То есть, по возможности, ликвидировать все видимые правоохранительным глазом «зацепки» для подобных «коммуникаций».

Прежде всего, следует демонтировать любые световые приборы, которые вы установили на свою машину, для улучшения обзора ночью или ради заметности авто для других участников дорожного движения. Даже нештатные ходовые огни в бампере вполне сгодятся в качестве повода для коррупционноемкого «разговора» инспектора с вами.

С формальной точки зрения, дополнительный «свет» — вмешательство в конструкцию автомобиля, которую следует регистрировать в ГИБДД. По закону, инспектор ДПС, заметивший такое «ужасное» нарушение на дороге, должен выдать автовладельцу предписание устранить его и в 10-дневный срок представить машину в местный отдел ГИБДД — чтобы там в этом удостоверились.