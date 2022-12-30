Частные камеры ГИБДД: миф или реальная возможность заработать

Тренога и стоящий рядом гражданский автомобиль «частника», вышедшего подзаработать на простом водителе, не воспринимали никогда и нигде. На Кавказе сразу подъезжали «разговаривать», поэтому у своего родного села стоять никто не хотел. И, как следствие, не стоял. Впрочем, все остальные регионы теплотой нравов тоже не отличались: камеру — в соседнее болото, откуда ее потом выковыривали, отыскав по сигналу GPS, ну а охранителю — в глаз.

Понятное дело, что сам на такой «бизнес» не пойдешь — отправишь наемника. А «поборы» — в карман, притом сразу, прямой наводкой. Профит! Откуда пошло подобное рассуждение? У нас с рождения: если государственное — то в соответствующей ливрее. Ну не полицейские же машины рядом с камерами стояли! Значит, на себя работает и — точка. Вражина! Ату его, ребята!

Но в действительности дела обстоят иначе. Прямо противоположным образом. Упрочившаяся на обочине камера принадлежит области или городу, на территории которого она и «собирает жатву», деньги идут в бюджет, а водитель рядом — нанятый рабочий. Зарплату получает. Он обязан установить в строго указанном месте прибор, проверить картинку, подключить оборудование и каждые три часа протирать объектив мягкой тряпкой (пачкается быстро — низко ж стоит). Ни о какой собственности и получение дивидендов речи не шло и не идет. Но кого это волнует? Гнев водителей перерос в бунт, победив треноги.