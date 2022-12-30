Частные камеры ГИБДД: миф или реальная возможность заработать

Тренога и стоящий рядом гражданский автомобиль «частника», вышедшего подзаработать на простом водителе, не воспринимали никогда и нигде. На Кавказе сразу подъезжали «разговаривать», поэтому у своего родного села стоять никто не хотел. И, как следствие, не стоял. Впрочем, все остальные регионы теплотой нравов тоже не отличались: камеру — в соседнее болото, откуда ее потом выковыривали, отыскав по сигналу GPS, ну а охранителю — в глаз.
Понятное дело, что сам на такой «бизнес» не пойдешь — отправишь наемника. А «поборы» — в карман, притом сразу, прямой наводкой. Профит! Откуда пошло подобное рассуждение? У нас с рождения: если государственное — то в соответствующей ливрее. Ну не полицейские же машины рядом с камерами стояли! Значит, на себя работает и — точка. Вражина! Ату его, ребята!
Но в действительности дела обстоят иначе. Прямо противоположным образом. Упрочившаяся на обочине камера принадлежит области или городу, на территории которого она и «собирает жатву», деньги идут в бюджет, а водитель рядом — нанятый рабочий. Зарплату получает. Он обязан установить в строго указанном месте прибор, проверить картинку, подключить оборудование и каждые три часа протирать объектив мягкой тряпкой (пачкается быстро — низко ж стоит). Ни о какой собственности и получение дивидендов речи не шло и не идет. Но кого это волнует? Гнев водителей перерос в бунт, победив треноги.
Битва затронула все субъекты нашей необъятной: комплексы крушили (вместе с надсмотрщиками) от Калининграда до Владивостока без пропусков и белых пятен. Объяснять и разъяснять пытались, но было поздно: в сознании четко отпечаталось, что кто-то наживается. Добавили «огонька» и перегибы «на местах»: знаки «забывали» выставлять, сами приборы размещали в кустах и далее по списку.
Реакция была соответствующая настроениям, времени года и психологическому состоянию. Чтобы понять, насколько серьезно ситуация вышла за рамки, нужно сказать лишь одно: «треноги» пришлось убрать. Вообще. Водители победили систему. Их заменили на специальные автомобили в оклейке, на которые устанавливаются комплексы фотовидеофиксации. Те самые «жирафы» и «капюшоны», которые сейчас стоят на обочинах и контролируют соблюдение ПДД — наследники треног. И на каждом сантиметре кузова отныне написано: государственное, по закону, мы не себе в карман.
А можно ли было сразу так сделать? Разъяснить, объяснить, показать? Вопрос без государственного ответа, как и многие другие, кстати сказать.