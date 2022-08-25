Общественная палата сосчитает все камеры ГИБДД на дорогах, чтобы убрать половину

Фото: Московский Комсомолец
После инцидента в Екатеринбурге, когда комплексы автоматической фотофиксации нарушений оштрафовали местного водителя за непристегнутую плюшевую игрушку, депутаты вновь заговорили о том, что нужно навести порядок в «камерном» хозяйстве. В частности, своими инициативами в этой области с порталом «АвтоВзгляд» поделился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Кристина Извекова

Начнем с того, что, по мнению депутата, до 70% камер необходимо убрать. Поскольку, считает народный избранник, главная задача этих устройств — не повышение безопасности дорожного движения, а тупое пополнение местных бюджетов. Что, уверен г-н Нилов, как минимум аморально, а как максимум — преступно. Поэтому он намерен инициировать масштабную всероссийскую проверку комплексов автоматической фото- и видеофиксации.

— У ЛДПР возникла идея обратиться в Общественную палату РФ и после выборов 11 сентября совместно с региональными ОП, ГИБДД и СМИ провести рейды по выявлению нарушений установки и эксплуатации камер — особенно коммерческих, нестационарных. А результаты таких рейдов представить депутатам региональных парламентов, — заявил в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» Ярослав Нилов.

И эта инициатива, безусловно, заслуживает внимания и поддержки. Хотя бы потому, что благодаря подобному «исследованию» мы сможем практически со 100-процентной вероятностью узнать и понять реальное положение дел в пресловутом «камерном» хозяйстве. Однако весьма сомнительно, что по итогам этого мониторинга и региональные, и федеральные власти осмелятся ликвидировать явно заточенные на пополнение казны комплексы. Ведь денег в стране по понятным причинам катастрофически не хватает.

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25 августа 2022
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