Почему навигаторы предупреждают о камерах ГИБДД, которых по факту нет

Камеры на дорогах стали неотъемлемой частью нашей жизни — их уже без малого 18 000 штук на российских обочинах. Много это или мало, нужны они или нет — вопросы дискуссионные, а вот тот факт, что нам с ними и дальше жить — обсуждению не подлежит, это аксиома. Благо, что есть приложения и навигаторы, которые предупреждают водителя о приближении к «зоне видимости» — тем и живы сейчас. Иначе были бы и «без штанов», и без «прав».
Однако периодически «приложка» дает осечку — информирует о камере, которой на указанном месте не оказывается. Неужто сговор с целью заставить вольнолюбивых россиян соблюдать Правила дорожного движения? Получается, нами управляют?
Теории заговора — одно из популярнейших направлений дискуссии от кухни до гаража через лестничную клетку. Мы живем в нестабильном мире, а потому нам везде и видятся какие-то тайные смыслы. Даже там, где их нет. Ровно то же самое происходит и с предупреждениями о комплексах фотофиксации нарушений.
Если приложение известило о приближении к «всевидящему оку», а его, богомерзкого, в указанном месте не оказалось, это значит ровным счетом следующее: данный участок дороги признан очагом аварийности, поскольку на нем произошло несколько ДТП с жертвами, поэтому, согласно требованиям Минтранса, здесь необходимо «воткнуть» камеру. А это процесс небыстрый: сначала дорожные работы с целым комплексом обязательных бюрократических процедур и только потом — установка и наладка оборудования. При этом точка в базе данных ГИБДД — не являющаяся, заметим, секретом и обновляющаяся в онлайн-режиме — появляется раньше.
После признания участка дороги «очагом аварийности» и соблюдения бюрократии требуется не менее двух недель — а зачастую и целого месяца — чтобы камеру поставили, подключили к питанию, откалибровали и только потом интегрировали в общую сеть. Так что фактически, называя вещи своими именами, ошибка приложения — это фальстарт, поскольку навигаторы напрямую не работают с операторами камер фотовидеофиксации, а берут информацию из открытых источников.
Сегодня особенно сложно заставить себя отвлечься от общего крайне тяжелого эмоционального фона и не обращать внимания на различные теории. Для этого необходимо быть не просто в курсе, а в подробностях знать принципы устройства большинства процессов, что, согласитесь, даже в теории невозможно. Так что единственный выход — сконцентрироваться на чем-то приятном. А что касается вездесущих камер, то с ними проще всего «бороться», соблюдая ПДД. Не нарушайте — только это может защитить от штрафов.