Почему навигаторы предупреждают о камерах ГИБДД, которых по факту нет

Камеры на дорогах стали неотъемлемой частью нашей жизни — их уже без малого 18 000 штук на российских обочинах. Много это или мало, нужны они или нет — вопросы дискуссионные, а вот тот факт, что нам с ними и дальше жить — обсуждению не подлежит, это аксиома. Благо, что есть приложения и навигаторы, которые предупреждают водителя о приближении к «зоне видимости» — тем и живы сейчас. Иначе были бы и «без штанов», и без «прав».

Однако периодически «приложка» дает осечку — информирует о камере, которой на указанном месте не оказывается. Неужто сговор с целью заставить вольнолюбивых россиян соблюдать Правила дорожного движения? Получается, нами управляют?

Теории заговора — одно из популярнейших направлений дискуссии от кухни до гаража через лестничную клетку. Мы живем в нестабильном мире, а потому нам везде и видятся какие-то тайные смыслы. Даже там, где их нет. Ровно то же самое происходит и с предупреждениями о комплексах фотофиксации нарушений.