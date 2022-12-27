Почему навигаторы предупреждают о камерах ГИБДД, которых по факту нет

Фото: www.lowmanlawfirm.com
Не будь приложений, которые заранее предупреждают о приближении к камерам фотофиксации нарушений ПДД, российские водители давно бы работали только на штрафы и бензин. Спасибо, конечно, гаджетам за экономию семейного бюджета, но и они, всемогущие, иногда ошибаются: информируют об «опасности», хотя комплекса на самом деле нет. Почему так происходит и кто в этом виноват, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Камеры на дорогах стали неотъемлемой частью нашей жизни — их уже без малого 18 000 штук на российских обочинах. Много это или мало, нужны они или нет — вопросы дискуссионные, а вот тот факт, что нам с ними и дальше жить — обсуждению не подлежит, это аксиома. Благо, что есть приложения и навигаторы, которые предупреждают водителя о приближении к «зоне видимости» — тем и живы сейчас. Иначе были бы и «без штанов», и без «прав».

Однако периодически «приложка» дает осечку — информирует о камере, которой на указанном месте не оказывается. Неужто сговор с целью заставить вольнолюбивых россиян соблюдать Правила дорожного движения? Получается, нами управляют?

Теории заговора — одно из популярнейших направлений дискуссии от кухни до гаража через лестничную клетку. Мы живем в нестабильном мире, а потому нам везде и видятся какие-то тайные смыслы. Даже там, где их нет. Ровно то же самое происходит и с предупреждениями о комплексах фотофиксации нарушений.

Скриншот: Яндекс.Навигатор

Если приложение известило о приближении к «всевидящему оку», а его, богомерзкого, в указанном месте не оказалось, это значит ровным счетом следующее: данный участок дороги признан очагом аварийности, поскольку на нем произошло несколько ДТП с жертвами, поэтому, согласно требованиям Минтранса, здесь необходимо «воткнуть» камеру. А это процесс небыстрый: сначала дорожные работы с целым комплексом обязательных бюрократических процедур и только потом — установка и наладка оборудования. При этом точка в базе данных ГИБДД — не являющаяся, заметим, секретом и обновляющаяся в онлайн-режиме — появляется раньше.

После признания участка дороги «очагом аварийности» и соблюдения бюрократии требуется не менее двух недель — а зачастую и целого месяца — чтобы камеру поставили, подключили к питанию, откалибровали и только потом интегрировали в общую сеть. Так что фактически, называя вещи своими именами, ошибка приложения — это фальстарт, поскольку навигаторы напрямую не работают с операторами камер фотовидеофиксации, а берут информацию из открытых источников.

Сегодня особенно сложно заставить себя отвлечься от общего крайне тяжелого эмоционального фона и не обращать внимания на различные теории. Для этого необходимо быть не просто в курсе, а в подробностях знать принципы устройства большинства процессов, что, согласитесь, даже в теории невозможно. Так что единственный выход — сконцентрироваться на чем-то приятном. А что касается вездесущих камер, то с ними проще всего «бороться», соблюдая ПДД. Не нарушайте — только это может защитить от штрафов.

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27 декабря 2022
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