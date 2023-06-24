Полный check engine: в каких случаях инспектор ГИБДД может задержать автомобиль

На самом деле существует строгий перечень обстоятельств, при которых сотрудники ГАИ имеют право задержать легковое транспортное средство. Он изложен в ст. 27.13 КоАП РФ. А это значит, что служивые не могут по своему желанию распоряжаться чужой собственностью и грозить арестом машины в силу надуманных ими поводов.

Самым вопиющим случаем является пьяная езда. Если полицейские при обычной проверке документов почувствовали запах алкоголя, то они вправе попросить водителя пройти медосвидетельствование, а машина передается доверенным лицам владельца. Правда, ситуация усугубляется тем, что не всегда у других членов семьи есть «права», а друзья или знакомые, способные отогнать машину в безопасное место, не вписаны в страховку. В этом случае автомобиль отправляется на штрафстоянку до того момента, пока за ним не явится сам хозяин. Задержать машину могут и за управление машиной человеком, у которого нет «прав», или лишившегося их по решению суда.

Эвакуация автомобиля предусмотрена и за нарушение ч. 1 ст. 12.3. КоАП, а именно за управление нерастаможенным автомобилем или транспортным средством без регистрационных документов, то есть за то, что у водителя при проверке не окажется регистрационного свидетельства на машину. Бывает, что полицейские просят предоставить хотя бы фотографию СТС. Если нет и фотографии, а жена или родственники не способны ее быстро переслать по мессенджеру, то машина гарантированно поедет на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств. Эта мера вполне объяснима, потому как за рулем может находиться банальный угонщик.