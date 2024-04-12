Верховный Суд вернул «права» пассажиру, отказавшемуся «дуть в трубочку» ГИБДД

На его рассмотрение попала жалоба Алексея Амеличева из Орловской области. С точки зрения сотрудников ГИБДД фабула дела примитивна. Гражданин 4 марта 2023 года в восьмом часу вечера находился в своей Audi А4, двигавшейся по улице Комсомольской поселка городского типа Хотынец Орловской области. Машину остановил экипаж ДПС. Инспекторы заподозрили, что Амеличев нетрезв и предложили ему пройти медосвидетельствование.
Автомобилист отказался. За это 14 июня 2023 года местный мировой судья в соответствии с частью 1 статьи 12.26 КоАП лишил его «прав» на 1 год и 9 месяцев с выплатой штрафа в размере 30 000 рублей.
Вышестоящие суды поддержали это решение. Но автовладелец дошел до Верховного, который встал на его сторону. В ходе рассмотрения дела выяснилось любопытное: Амеличев утверждал, что на самом деле он не управлял автомобилем в тот момент, когда его остановил патруль ГИБДД. По его словам, за рулем сидела его жена.
Супруга «лишенца» подтверждала эту версию в ходе всех судебных заседаний. Однако ее показания как обычно игнорировались представителями Фемиды, так как противоречили версии сотрудников ГИБДД — поскольку у судей в подобных случаях всегда жестко срабатывает принцип «нет оснований не доверять сотруднику полиции».
Патрульные ДПС стояли на том, что машиной управлял Амеличев, но, остановшившись по требованию инспекторов, он быстренько перебрался на задний диван. В этот момент его жена не менее оперативно переместилась с переднего пассажирского кресла на водительское место. Супруги, по мнению полицейских, устроили эту рокировку, чтобы Амеличев избежал лишения «прав» за пьяную езду.
Пояснения сотрудников ГИБДД оказались железобетонно достоверными в нижестоящих судах. А вот Верховный обнаружил в материалах дела видео, ставящее под сомнение их слова. Оказывается, сцену остановки ТС и выхода из него будущего «лишенца» зафиксировала видеокамера, установленная в патрульном авто. Ознакомившись с записью, ВС пришел к выводу, что никаких признаков «рокировки» водителя и его спутницы на ней не зафиксировано.
Зато четко видно, что Амеличев выходит по требованию сотрудников полиции из машины из задней пассажирской двери. Свет на происходившее могла бы пролить запись с нагрудной камеры сотрудника ГИБДД, занимавшегося остановкой и оформлением автомобилиста. Однако она в деле почему-то отсутствует.
Как бы то ни было, Верховный суд решил, что в деле усматриваются противоречия, которые нижестоящими судами не были исследованы и устранены. На основании этого приговор о лишении Амеличева «прав» отменили и отправили дело на повторное рассмотрение в Хотынецкий районный суд Орловской области.