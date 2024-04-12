Верховный Суд вернул «права» пассажиру, отказавшемуся «дуть в трубочку» ГИБДД

Сотрудники ДПС могут многое рассказать об изворотливости и хитрых приемчиках, с помощью которых водители-нарушители пытаются избегать ответственности. А автовладельцам хорошо известно о множестве случаев, когда инспекторы ГИБДД штрафуют и лишают водительских «прав» просто «по беспределу». Типичную «встречу жабы и гадюки» подобного рода пришлось на днях разбирать Верховному Суду.

На его рассмотрение попала жалоба Алексея Амеличева из Орловской области. С точки зрения сотрудников ГИБДД фабула дела примитивна. Гражданин 4 марта 2023 года в восьмом часу вечера находился в своей Audi А4, двигавшейся по улице Комсомольской поселка городского типа Хотынец Орловской области. Машину остановил экипаж ДПС. Инспекторы заподозрили, что Амеличев нетрезв и предложили ему пройти медосвидетельствование.

Автомобилист отказался. За это 14 июня 2023 года местный мировой судья в соответствии с частью 1 статьи 12.26 КоАП лишил его «прав» на 1 год и 9 месяцев с выплатой штрафа в размере 30 000 рублей.

Вышестоящие суды поддержали это решение. Но автовладелец дошел до Верховного, который встал на его сторону. В ходе рассмотрения дела выяснилось любопытное: Амеличев утверждал, что на самом деле он не управлял автомобилем в тот момент, когда его остановил патруль ГИБДД. По его словам, за рулем сидела его жена.

Супруга «лишенца» подтверждала эту версию в ходе всех судебных заседаний. Однако ее показания как обычно игнорировались представителями Фемиды, так как противоречили версии сотрудников ГИБДД — поскольку у судей в подобных случаях всегда жестко срабатывает принцип «нет оснований не доверять сотруднику полиции».

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Патрульные ДПС стояли на том, что машиной управлял Амеличев, но, остановшившись по требованию инспекторов, он быстренько перебрался на задний диван. В этот момент его жена не менее оперативно переместилась с переднего пассажирского кресла на водительское место. Супруги, по мнению полицейских, устроили эту рокировку, чтобы Амеличев избежал лишения «прав» за пьяную езду.

Пояснения сотрудников ГИБДД оказались железобетонно достоверными в нижестоящих судах. А вот Верховный обнаружил в материалах дела видео, ставящее под сомнение их слова. Оказывается, сцену остановки ТС и выхода из него будущего «лишенца» зафиксировала видеокамера, установленная в патрульном авто. Ознакомившись с записью, ВС пришел к выводу, что никаких признаков «рокировки» водителя и его спутницы на ней не зафиксировано.

Зато четко видно, что Амеличев выходит по требованию сотрудников полиции из машины из задней пассажирской двери. Свет на происходившее могла бы пролить запись с нагрудной камеры сотрудника ГИБДД, занимавшегося остановкой и оформлением автомобилиста. Однако она в деле почему-то отсутствует.

Как бы то ни было, Верховный суд решил, что в деле усматриваются противоречия, которые нижестоящими судами не были исследованы и устранены. На основании этого приговор о лишении Амеличева «прав» отменили и отправили дело на повторное рассмотрение в Хотынецкий районный суд Орловской области.