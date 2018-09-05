Почему ГИБДД штрафует водителей, пропускающих «Скорую помощь»

Статья 12.17 КоАП РФ гласит, что непропуск автомобилей с цветографическими схемами, включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом — к коим и относится «Скорая помощь» — карается штрафом в размере 500 рублей или лишением «прав» на срок от одного до трех месяцев.

Случаи, когда за преграждение пути машинам экстренных служб у рулевых забирали водительские удостоверения, можно пересчитать по пальцам. Как правило, правоохранители ограничиваются денежным взысканием.

На штраф за непропуск «неотложки» распространяется скидка. Успеешь оплатить его в первые двадцать дней с момента вынесения постановления — государство «простит» 250 целковых. Пропуск же кареты «Скорой помощи» — да-да, это не опечатка — может выудить из кошелька водителя либо столько же, либо гораздо больше: все зависит от того, насколько рулевой удачлив по жизни и где именно его настигнет врачебная бригада, спешащая на вызов.