В Москве отказали светофоры, спровоцировав гигантские пробки и массовые нарушения ПДД

В то время, как вся Россия, включая Московскую область, праздновала день знаний на школьных линейках в минувшую субботу, столица с легкой руки градоначальника Сергея Собянина отметила 1 сентября только в понедельник.

Отпросившись с работы, родители толпами повели своих отпрысков в школы, а вот добраться вовремя на свои рабочие места смогли далеко не все. Точнее, единицы.

Дело в том, что на ряде центральных магистралей, и без того загруженных хлынувшим потоком автотранспорта, зажглись запрещающие сигналы светофоров. Причем сразу во всех направлениях.

К примеру, с подобным столкнулись автомобилисты, тщетно пытавшиеся покинуть Строгино, а также водители на Бутырском Валу, в районе Тверской, Белорусской и Савеловской. А на Ярославском, Дмитровском шоссе и Ленинградском проспекте заторы потянулись из центра города далеко за пределы МКАД.