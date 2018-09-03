В Москве отказали светофоры, спровоцировав гигантские пробки и массовые нарушения ПДД

Фото и видео: АвтоВзгляд
То ли сбой системы в работе светофоров, то ли перекрытие улиц для проезда первых лиц породили в Первопрестольной громадные «пробки», спровоцировавшие участников дорожного движения на массовые нарушения ПДД. Этот день знаний запомнится москвичам и гостям столицы надолго.
Мирон Горин

В то время, как вся Россия, включая Московскую область, праздновала день знаний на школьных линейках в минувшую субботу, столица с легкой руки градоначальника Сергея Собянина отметила 1 сентября только в понедельник.

Отпросившись с работы, родители толпами повели своих отпрысков в школы, а вот добраться вовремя на свои рабочие места смогли далеко не все. Точнее, единицы.

Дело в том, что на ряде центральных магистралей, и без того загруженных хлынувшим потоком автотранспорта, зажглись запрещающие сигналы светофоров. Причем сразу во всех направлениях.

К примеру, с подобным столкнулись автомобилисты, тщетно пытавшиеся покинуть Строгино, а также водители на Бутырском Валу, в районе Тверской, Белорусской и Савеловской. А на Ярославском, Дмитровском шоссе и Ленинградском проспекте заторы потянулись из центра города далеко за пределы МКАД.

Что это — перекрытие для проезда высокопоставленных лиц после посещения какого-нибудь общеобразовательного учреждения? Не факт, ибо в районе Тимирязевской, близ Лосиного острова и на других участках светофоры функционировали в режиме мигающего желтого сигнала, создавая опасные ситуации участникам дорожного движения.

Быть может, система работы электронных регулировщиков в столице в очередной раз дала сбой? За комментариями портал «АвтоВзгляд» обратился в Центр организации дорожного движения, где нам сообщили, что была зафиксирована лишь одна поломка светофора на улице Тверской-Ямской, которую устранили в течение часа.

Кроме того, в пресс-службе ЦОДД опровергли слухи о перекрытии в утренние часы каких-либо участков проезжей части, добавив, что ГИБДД не брала на себя управление светофорами.

Как бы то ни было, опаздывающие на работу водители на свой страх и риск начали массово нарушать ПДД — забивать своими машинами полосы, выделенные для движения общественного транспорта, а также ехать на запрещающие сигналы светофора.

Подобное корреспонденты портала «АвтоВзгляд» имели честь наблюдать лично на Ярославке и Дмитровке, а также на пересечении Бутырского Вала с Ленинградкой.

Вы когда-нибудь видели, когда нескончаемый поток автомобилей едет на красный свет? Вы просто не были в нужное время в нужном месте. Хотя, правильнее сказать, не нужном — «Яндекс» до победного не желал перекрашиваться с зеленого цвета на бордовый, генерируя пробки и отправляя автомобилистов в эпицентр заторов. Конечно, внимательные драйверы увидели комментарии «встрявших» в многокилометровое отсутствие возможности сходить в туалет, но было уже слишком поздно.

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3 сентября 2018
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