Что категорически нельзя делать при общении с гаишником

Согласитесь, мало, кто из нас рад встречи с сотрудником ГИБДД вне зависимости, нарушены они правила дорожного движения или нет. Даже самые опытные и кристально чистые перед законом водители испытывают при общении со стражами порядка легкий дискомфорт, а что говорить о тех, кто за рулем недавно. Чтобы при встрече с гаишниками от волнения и тревоги не наломать дров, каждый гражданин должен знать, что ему делать категорически противопоказано.
Прежде всего, если водитель ничего не нарушил, то бояться нечего. А чтобы не попасть на провокацию нечистого на руку инспектора, при общении с ним следует строго соблюдать закон и не совершать лишних действий, которые могут вас скомпрометировать.
Выходить из машины
Известен случай, когда полицейский попытался несправделиво обвинить вышедшего из авто водителя в том, что тот был непристегнут. Так что не стоит покидать салон автомобиля, даже если страж порядка напугает вас статьей Административного кодекса «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По закону вы должны выйти из машины только после составления постановления о досмотре авто либо о задержании водителя и его отстранении от управления транспортным средством. Согласно регламенту МВД, в ряде случаев полицейский может лишь предложить гражданину покинуть машину, а тот в свою очередь волен отклонить эту просьбу.
Садиться в служебное авто
Аналогичные аргументы дают водителю полное право отказаться от предложения пройти в служебный полицейский автомобиль для оформления протокола. Чаще всего автовладельцы покорно соглашаются это делать, а, как известно, на чужой территории человек легко поддается психологическому давлению. Так что мотивировать свой отказ каждый водитель может все тем же пунктом 93.3 Приказа МВД № 664.
Хамить
Даже если у вас слишком горячий темперамент, а сотрудник ГИБДД позволяет себе откровенную грубость в вашу сторону, вам следует всеми силами сдерживаться. Любое бранное слово, адресованное стражу порядка, может квалифицироваться как оскорбление или как хулиганство. Статья 319 Уголовного кодекса за публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей налагает на виновника штраф от 2500 до 40 тысяч рублей. Так что не поддавайтесь на провокации.
Предлагать дать взятку
Многие автолюбители прекрасно осведомлены, какие изощренные приемы могут использовать нечистые на руку сотрудники ГИБДД, чтобы спровоцировать граждан на дачу взятки — намеки, затягивание процесса оформления протокола, угрозы и т. д. Причем не всегда понятно, какова их цель — наживиться или завести на вас дело за попытку дать взятку со всеми вытекающими. Ведь для вас это может обернуться гораздо более суровыми санкциями, так как речь идет уже об уголовном преступлении и реальном сроке заключения до двух лет.
Выключать регистратор
Не секрет, что чаще всего единственным и самым убедительным доказательством незаконных действий представителей правопорядка может служить видеозапись. Поэтому не имеет смысла игнорировать драгоценную возможность зафиксировать весь процесс вашего общения с гаишником на регистраторе или смартфоне. Тем более закон этого не запрещает.