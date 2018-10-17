Что категорически нельзя делать при общении с гаишником

Прежде всего, если водитель ничего не нарушил, то бояться нечего. А чтобы не попасть на провокацию нечистого на руку инспектора, при общении с ним следует строго соблюдать закон и не совершать лишних действий, которые могут вас скомпрометировать.

Выходить из машины

Известен случай, когда полицейский попытался несправделиво обвинить вышедшего из авто водителя в том, что тот был непристегнут. Так что не стоит покидать салон автомобиля, даже если страж порядка напугает вас статьей Административного кодекса «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По закону вы должны выйти из машины только после составления постановления о досмотре авто либо о задержании водителя и его отстранении от управления транспортным средством. Согласно регламенту МВД, в ряде случаев полицейский может лишь предложить гражданину покинуть машину, а тот в свою очередь волен отклонить эту просьбу.

Садиться в служебное авто

Аналогичные аргументы дают водителю полное право отказаться от предложения пройти в служебный полицейский автомобиль для оформления протокола. Чаще всего автовладельцы покорно соглашаются это делать, а, как известно, на чужой территории человек легко поддается психологическому давлению. Так что мотивировать свой отказ каждый водитель может все тем же пунктом 93.3 Приказа МВД № 664.