После вчерашнего: проверку водителей на алкогольное опьянение будут проводить дистанционно

Дело в том, что предрейсовый контроль в том виде, в котором он есть сейчас, себя изжил. В удаленных городах зачастую просто нет медиков, которые могли бы проверять шоферскую братию перед выходом в рейс. Кроме того, на крупных предприятиях частенько работают «карманные» эскулапы, порой закрывающие глаза на «погрешности» в состоянии водителя. От того на линию нередко выходят рулевые с «выхлопом» после вчерашнего. А в ряде случаев в путевом листе ставятся поддельные печати врача. Без преувеличения можно сказать, что данное мероприятие превратилось в профанацию. И это подтверждает статистика: в 2017-м число ДТП по вине водителей автобусов выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. И это на фоне общего снижения аварийности.

Итак, по задумке авторов инициативы, людей в белых халатах заменят специальные комплексы, подключение к компьютеру, имеющему выход в сеть. Водитель дует в трубочку хитроумного прибора, в камеру показывает реакцию зрачков на свет, с помощью допоборудования, подключенного к системе, измеряет артериальное давление и пульс.