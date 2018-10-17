После вчерашнего: проверку водителей на алкогольное опьянение будут проводить дистанционно

На круглом столе «Заряд инноваций», прошедшем в Казани в рамках международной выставки «Дорога-2018», прозвучала довольно смелая идея перевести предрейсовый медосмотр водителей в режим онлайн: вместо врача освидетельствовать рулевых станет спецтехника, обмануть которую не составит большого труда.
Дело в том, что предрейсовый контроль в том виде, в котором он есть сейчас, себя изжил. В удаленных городах зачастую просто нет медиков, которые могли бы проверять шоферскую братию перед выходом в рейс. Кроме того, на крупных предприятиях частенько работают «карманные» эскулапы, порой закрывающие глаза на «погрешности» в состоянии водителя. От того на линию нередко выходят рулевые с «выхлопом» после вчерашнего. А в ряде случаев в путевом листе ставятся поддельные печати врача. Без преувеличения можно сказать, что данное мероприятие превратилось в профанацию. И это подтверждает статистика: в 2017-м число ДТП по вине водителей автобусов выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. И это на фоне общего снижения аварийности.
Итак, по задумке авторов инициативы, людей в белых халатах заменят специальные комплексы, подключение к компьютеру, имеющему выход в сеть. Водитель дует в трубочку хитроумного прибора, в камеру показывает реакцию зрачков на свет, с помощью допоборудования, подключенного к системе, измеряет артериальное давление и пульс.
Проанализировав полученные данные, программный комплекс принимает решение о допуске водителя к рулю. Полученная информация передается в федеральную информационную систему и любой гаишник или представитель транспортной инспекции сможет проверить, позволяет ли гражданину состояние здоровья садиться за баранку.
Что ж, теоретически подобный подход к проверке водителей на трезвость имеет место быть. Однако, как известно, даже средней руки инженер может так «поколдовать» с любой техникой и ее программным обеспечением, что она станет выдавать только те результаты, которые необходимо. Опытного же врача похмельному человеку не удастся провести никогда. Иначе говоря, перевод предрейсового медицинского контроля в режим онлайн, особенно учитывая наши реалии, может привести к обратному результату — на дорогах появится еще больше водителей с больной «после вчерашнего» головой.