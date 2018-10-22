Можно ли проехать на красный сигнал сломанного светофора

Согласно пункту 13.3 ПДД, при желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым. В этом случае водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков, а также знаками приоритета.

При этом ПДД указывают, как действовать при «неработающих светофорах», но про неправильно работающие светофоры там ничего не говорится. Для водителя эта разница принципиальна, поскольку в случае ДТП при подобных обстоятельствах ему необходимо будет доказать тот факт, что устройство, регулирующее дорожное движение, исполняло свои функции неправильно. Ведь в юриспруденции почти все зависит от правильных формулировок.

Получается, как ни крути, а в такой ситуации проезжая на красный свет, формально водитель нарушает ПДД и ему грозит штраф в размере тысячи рублей. В случае аварии проблемы будут серьезней, так как виноватым скорее всего признают того, кто проехал на запрещающий сигнал.

При любых раскладах, поняв, что светофор «завис», следует позвонить в ГИБДД и в ЦОДД (телефон в Москве +7 (495) 539–54–54 или 3210). Дорожные службы зарегистрируют факт неисправности регулирующего устройства, и в случае ДТП это станет авторитетным подтверждением. Как бы там ни было, если вы решитесь проигнорировать «зависший» сигнал, вам следует руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными знаками приоритета.