Можно ли проехать на красный сигнал сломанного светофора

Столичные автовладельцы привыкли подолгу задерживаться на некоторых светофорах, и наверняка у многих иногда возникает справедливое подозрение, что прибор неисправен и «завис». Если запрещающий свет горит очень долго, узнать, сломано устройство или нет, водителю фактически невозможно, потому что ни один нормативный документ не регламентирует максимальную продолжительность красного или зеленого сигнала электронного регулировщика на дорогах общего пользования.
Временной интервал смены сигналов определяется в зависимости от конкретных условий на данном участке дороги и в соответствии с ГОСТами по специальным формулам. В них учитывается ряд факторов, среди которых — средняя скорость транспорта на данном участке, время, необходимое автомобилю для проезда расстояния, равного тормозному пути, время реакции водителя на смену сигналов светофора и т. д.