Можно ли проехать на красный сигнал сломанного светофора

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Сломанный светофор в большом мегаполисе — явление регулярное. Неисправности случаются разные — чаще всего он вообще отключается и «молчит», либо мигает желтым светом. Но бывает его заклинивает на определенном сигнале, что вводит в недоразумение водителей и создает риск ДТП. Что делать в такой ситуации?
Иван Флягин

Столичные автовладельцы привыкли подолгу задерживаться на некоторых светофорах, и наверняка у многих иногда возникает справедливое подозрение, что прибор неисправен и «завис». Если запрещающий свет горит очень долго, узнать, сломано устройство или нет, водителю фактически невозможно, потому что ни один нормативный документ не регламентирует максимальную продолжительность красного или зеленого сигнала электронного регулировщика на дорогах общего пользования.

Временной интервал смены сигналов определяется в зависимости от конкретных условий на данном участке дороги и в соответствии с ГОСТами по специальным формулам. В них учитывается ряд факторов, среди которых — средняя скорость транспорта на данном участке, время, необходимое автомобилю для проезда расстояния, равного тормозному пути, время реакции водителя на смену сигналов светофора и т. д.

Согласно пункту 13.3 ПДД, при желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым. В этом случае водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков, а также знаками приоритета.

При этом ПДД указывают, как действовать при «неработающих светофорах», но про неправильно работающие светофоры там ничего не говорится. Для водителя эта разница принципиальна, поскольку в случае ДТП при подобных обстоятельствах ему необходимо будет доказать тот факт, что устройство, регулирующее дорожное движение, исполняло свои функции неправильно. Ведь в юриспруденции почти все зависит от правильных формулировок.

Получается, как ни крути, а в такой ситуации проезжая на красный свет, формально водитель нарушает ПДД и ему грозит штраф в размере тысячи рублей. В случае аварии проблемы будут серьезней, так как виноватым скорее всего признают того, кто проехал на запрещающий сигнал.

При любых раскладах, поняв, что светофор «завис», следует позвонить в ГИБДД и в ЦОДД (телефон в Москве +7 (495) 539–54–54 или 3210). Дорожные службы зарегистрируют факт неисправности регулирующего устройства, и в случае ДТП это станет авторитетным подтверждением. Как бы там ни было, если вы решитесь проигнорировать «зависший» сигнал, вам следует руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными знаками приоритета.

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22 октября 2018
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