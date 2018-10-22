«Давидыча» выпустят из тюрьмы только через 9 месяцев

Суд признал «Давидыча» виновным в страховом мошенничестве и приговорил его к реальному сроку заключения. По нескольким эпизодам инсценировок угонов дорогих авто суд принял доводы следствия, которое просило приговорить популярного блогера к 7 годам колонии.

В итоге Эрика Китуашвили получил 4 года и 8 месяцев лишения свободы. Однако с момента задержания он провел в СИЗО 31 месяц. Согласно вступившим в этом году в силу поправкам в исполнительное законодательство, один день, проведенный в СИЗО, зачитывается как 1,5 дня отсидки в колонии. Таким образом, мошенник «Давидыч» выйдет на волю не позднее чем через 9 месяцев.

Сообщалось также, что 1 ноября истекает срок давности уголовного преследования по одному из эпизодов преступной деятельности Китуашвили. В связи с этим, «Давидыча» могут выпустить на свободу еще до начала 2019 года — освоившего тюремный жаргон и с кучей новых криминальных знакомств.