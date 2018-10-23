Какая из попутных машин должна уступить дорогу при обоюдном перестроении

Фото www.lifewithjson.com
Множество опасных и конфликтных ситуаций на дороге случается в результате самого простого и распространенного маневра — перестроения из одной полосы в другую. Обычно это бывает, когда два автомобиля, следующих рядом на одной скорости, намерены занять место друг друга, но отказываются при этом уступить дорогу. А ведь в ПДД подобная ситуация предельно четко регулируется.
Иван Флягин

К сожалению, по причине бессмысленного упрямства и элементарного незнания Правил дорожного движения на нашей проезжей части происходят не только словесные перепалки и драки, но и самые серьезные аварии. Описанная выше ситуация указана в пункте 8.4 ПДД: при одновременном перестроении транспортных средств, следующих попутно, водитель должен уступить дорогу тому, кто движется справа.

Однако при таких обстоятельствах имеются важные нюансы: уступить дорогу такой машине вы обязаны только в том случае, если также намерены переместиться в его сторону, и у вашей машины уже включен поворотник. В обратном случае, когда вы едете прямо в своей полосе, а кто-то хочет перед вами влезть, уступать необязательно, и правило «помехи справа» уже не действует.

А вот если сигнал поворота на вашем авто уже мигает, но другие автомобили не собираются никуда перестраиваться, то вам придется подождать, пока соседняя полоса не освободится. И наоборот — как только у кого-то слева по борту включается поворотник, то вы, намереваясь занять его ряд, уже имеете преимущество движения.

Получается, что в указанных ситуациях правило «помехи справа» применимо только при включенных указателях поворота, и сей факт всегда надо учитывать. Иначе есть шанс заплатить штраф в размере 500 рублей за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения (пункт 3, ст. 12.14 КоАП).

Кстати, многие водители это всенародное правило трактуют на свой лад. Но, согласно ПДД, кроме указанной ситуации с одновременным перестроением, следует пропускать автомобиль, движущийся справа, на нерегулируемых перекрестках, а также в тех случаях, где очередность проезда никак не оговорена — например, при пересечении равнозначных дорог. Так что при любых раскладах дорожные знаки главнее правила «помехи справа», и об этом не стоит забывать.

автоправо, штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения
23 октября 2018
2