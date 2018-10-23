Какая из попутных машин должна уступить дорогу при обоюдном перестроении

А вот если сигнал поворота на вашем авто уже мигает, но другие автомобили не собираются никуда перестраиваться, то вам придется подождать, пока соседняя полоса не освободится. И наоборот — как только у кого-то слева по борту включается поворотник, то вы, намереваясь занять его ряд, уже имеете преимущество движения.

Получается, что в указанных ситуациях правило «помехи справа» применимо только при включенных указателях поворота, и сей факт всегда надо учитывать. Иначе есть шанс заплатить штраф в размере 500 рублей за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения (пункт 3, ст. 12.14 КоАП).

Кстати, многие водители это всенародное правило трактуют на свой лад. Но, согласно ПДД, кроме указанной ситуации с одновременным перестроением, следует пропускать автомобиль, движущийся справа, на нерегулируемых перекрестках, а также в тех случаях, где очередность проезда никак не оговорена — например, при пересечении равнозначных дорог. Так что при любых раскладах дорожные знаки главнее правила «помехи справа», и об этом не стоит забывать.