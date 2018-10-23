Какая из попутных машин должна уступить дорогу при обоюдном перестроении

К сожалению, по причине бессмысленного упрямства и элементарного незнания Правил дорожного движения на нашей проезжей части происходят не только словесные перепалки и драки, но и самые серьезные аварии. Описанная выше ситуация указана в пункте 8.4 ПДД: при одновременном перестроении транспортных средств, следующих попутно, водитель должен уступить дорогу тому, кто движется справа.
Однако при таких обстоятельствах имеются важные нюансы: уступить дорогу такой машине вы обязаны только в том случае, если также намерены переместиться в его сторону, и у вашей машины уже включен поворотник. В обратном случае, когда вы едете прямо в своей полосе, а кто-то хочет перед вами влезть, уступать необязательно, и правило «помехи справа» уже не действует.