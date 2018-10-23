Почему за услуги автомойки не следует расплачиваться вперед

Хорошо, если речь идет о грязном пятне на кузове или плохо отмытом колесном диске — обычно по просьбе заказчика услуги «пропущенные» мойщиками загрязнения быстро устраняются. Но согласитесь, что любого автовладельца может не устроить, например, качество полировки лакокрасочного покрытия, а исполнитель тоже может пойти на принцип, отказавшись от предяъвляемых претензий.

Тогда у вас имеется три варианта решения этой проблемы: заставить исполнителя исправить ситуацию и доделать свою работу, добиться снижения цены за выполненные услуги, а также самый радикальный путь — отказаться платить, либо потребовать вернуть уже оплаченную сумму. В последнем случае напрашивается важный вывод — рассчитываться с исполнителем на автомойке, где речь не идет о подписании договора услуг, лучше только по факту проведенных работ.

Тем более, это право дает вам статья 37 Закона РФ «О защите прав потребителей»: «потребитель обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объеме работу после ее принятия потребителем», где последние словосочетания ключевые. А что касается предварительной оплаты или аванса, то это возможно только с согласия потребителя. Так что никогда не спешите платить деньги вперед — особенно в малоизвестных автомойках.