Почему за услуги автомойки не следует расплачиваться вперед

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Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал недовольство качеством оказанных услуг. Поводом для претензий автовладельцев чаще всего служит результат работы автосервиса или автомойки, куда они обращаются регулярно. Если в первом случае официальное урегулирование проблемы происходит прежде всего в соответствии с условиями договора с клиентом, то во втором все разногласия решаются с помощью Закона РФ «О защите прав потребителей».
Иван Флягин

Хорошо, если речь идет о грязном пятне на кузове или плохо отмытом колесном диске — обычно по просьбе заказчика услуги «пропущенные» мойщиками загрязнения быстро устраняются. Но согласитесь, что любого автовладельца может не устроить, например, качество полировки лакокрасочного покрытия, а исполнитель тоже может пойти на принцип, отказавшись от предяъвляемых претензий.

Тогда у вас имеется три варианта решения этой проблемы: заставить исполнителя исправить ситуацию и доделать свою работу, добиться снижения цены за выполненные услуги, а также самый радикальный путь — отказаться платить, либо потребовать вернуть уже оплаченную сумму. В последнем случае напрашивается важный вывод — рассчитываться с исполнителем на автомойке, где речь не идет о подписании договора услуг, лучше только по факту проведенных работ.

Тем более, это право дает вам статья 37 Закона РФ «О защите прав потребителей»: «потребитель обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объеме работу после ее принятия потребителем», где последние словосочетания ключевые. А что касается предварительной оплаты или аванса, то это возможно только с согласия потребителя. Так что никогда не спешите платить деньги вперед — особенно в малоизвестных автомойках.

Бесспорно, если вы не удовлетворены неоплаченной услугой, у исполнителя будет мотивация устранить недостатки в своей работе. А когда денежки уже лежат в его кармане, он имеет лишний повод отказаться идти навстречу, и вам придется тратить время и нервы на юридические процедуры, чтобы добиться справедливости.

Впрочем, даже если вы не расплатились, вас ждут аналогичные тяжбы. Ведь исполнитель тоже может использовать закон против вас, поскольку за неуплату оказанных услуг заказчиком также предусмотрена ответственность. Поэтому в случае конфликта свой отказ от расчетов вы должны подкрепить письменной претензией с подробным указанием причины ваших действий, а также актом, где следует зафиксировать факт некачественно оказанных услуг в присутствии исполнителя.

Доказательствами будут служить фото или видеозапись, свидетельствующие о недочетах проведенных работ. Все документы составляйте в двух экземплярах, и если исполнитель отказывается их подписать, потребуется пара подписей свидетелей.

Дальнейшие события будут разверчиваться в суде, но к счастью в подавляющем большинстве указанных случаев побеждает благоразумие, и проблема быстро решается на месте.

автоправо, суд, КоАП, ущерб, возмещение ущерба
23 октября 2018
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