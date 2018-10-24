Какой предусмотрен штраф за подачу звукового сигнала во дворе

Многие водители позволяют себе пользоваться звуковым сигналом автомобиля, чтобы привлечь чье-то внимание. Бывает, что с первой попытки это у них не получается, и они продолжают «гудеть», пока не достигнут своей цели. Причем неважно, где это происходит — в пробке или во дворе, и в какое время — рано утром или поздно ночью. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что за такие действия водителя могут оштрафовать.
У различных автомобилей гудок отличается по громкости и тональности, но в любом случае, если он длится дольше десяти секунд, это начинает раздражать почти всех окружающих. И к их сожалению сумма штрафа, предусмотренного за неправильное использование звукового сигнала по статье 12.20 КоАП РФ, совсем незначительная — 500 рублей.
В свою очередь, Правила дорожного движения разрешают использовать гудок только в двух ситуациях — для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов. А также в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия (пункт 19.10 ПДД).
Чаще всего таким образом приходится напоминать о себе, когда появляется подозрение, что малоопытный водитель при совершении маневра вас не замечает. Например, при перестроении из полосы в полосу, когда чьи-то невнимательные действия могут привести к аварии.
Так что остальной «гудеж» у нас наказуем — даже тогда, когда вы пытаетесь в пробке или на светофоре разбудить заснувшего водителя впереди стоящей машины. Имейте в виду, что в ПДД ничего не сказано о допустимой продолжительности сигнала, о времени суток и месте происходящего. Поэтому, когда средь бела дня, да на шумной улице вы напомните о себе задремавшему «чайнику» даже одним коротким гудком, не удивляйтесь, если к вам подойдет страж порядка и начнет составлять протокол.
Если ПДД запрещает пользоваться сигналом в городе без указанной необходимости круглосуточно, то «Закон о тишине» запрещает шуметь на придомовых территориях только в определенное время — в Москве это с 19.00 до 07.00 и с 13.00 по 15.00. Но зато штраф будет выше — частный гражданин заплатит до 5000, должностное лицо — до 40 000, а юридическое лицо — до 300 000.
Хоть «Закон о тишине» и не содержит прямой формулировки «звуковой сигнал автомобиля», но это вполне подходит по смыслу под определение «другие звуковоспроизводящие устройства», использование которых запрещено. Так что не шумите без законной необходимости.