Какой предусмотрен штраф за подачу звукового сигнала во дворе

У различных автомобилей гудок отличается по громкости и тональности, но в любом случае, если он длится дольше десяти секунд, это начинает раздражать почти всех окружающих. И к их сожалению сумма штрафа, предусмотренного за неправильное использование звукового сигнала по статье 12.20 КоАП РФ, совсем незначительная — 500 рублей.

В свою очередь, Правила дорожного движения разрешают использовать гудок только в двух ситуациях — для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов. А также в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия (пункт 19.10 ПДД).

Чаще всего таким образом приходится напоминать о себе, когда появляется подозрение, что малоопытный водитель при совершении маневра вас не замечает. Например, при перестроении из полосы в полосу, когда чьи-то невнимательные действия могут привести к аварии.