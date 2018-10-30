На дорогах России станет гораздо больше хитрых камер-ловушек

В правительстве не поддержали проект, запрещающий штрафовать водителей, превысивших среднюю скорость на определенном участке пути. Более того: подобных средств фиксации нарушений скоростного режима на наших дорогах появится в разы больше. Похоже, «антирадарам» подпишут смертный приговор.
Кабмин раскритиковал законопроект, предложенный вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым в содружестве с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым, который запрещает штрафовать «рулевых» за нарушение допустимого показателя средней скорости на отдельном участке дороги.
В правительстве не увидели ничего противозаконного в том, что водителей наказывают рублем за подобные прегрешения, даже несмотря на отсутствие в ПДД и Административном кодексе понятия «средней скорости»! По мнению авторов инициативы, нарушитель должен нести ответственность за конкретное нарушение, зафиксированное камерой в определенное время.
Впрочем, в Кабмине на этот счет имеют другое мнение: нарушать ПДД нельзя, и точка! Какая разница, в какой момент шофер превысил скорость; главное — он это сделал, а значит на вполне законных основаниях подпадает под административную ответственность.
Речь, как не трудно догадаться, идет о самых злокозненных для автомобилистов камерах-ловушках под названием «Автодория». Это система оптических камер, не подающая никаких сигналов часто выручающим водителей радар-детекторам, а заодно и фиксирующая время, за которое машина преодолевает подконтрольный программно-аппаратному комплексу участок дороги.
Проще говоря, «Автодория» высчитывает среднюю скорость движения транспортного средства, и если она превышает максимально допустимую, то выписывается штраф.
Так вот: подобных устройств на наших дорогах вскоре прибавится. Как же оказываться от столь эффективного метода пополнения бюджета? Тем более, что в ходе последней модернизации «Автодория» стала более продвинутой в плане софта и менее восприимчивой к техническим сбоям.