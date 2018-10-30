На дорогах России станет гораздо больше хитрых камер-ловушек

Кабмин раскритиковал законопроект, предложенный вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым в содружестве с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым, который запрещает штрафовать «рулевых» за нарушение допустимого показателя средней скорости на отдельном участке дороги.

В правительстве не увидели ничего противозаконного в том, что водителей наказывают рублем за подобные прегрешения, даже несмотря на отсутствие в ПДД и Административном кодексе понятия «средней скорости»! По мнению авторов инициативы, нарушитель должен нести ответственность за конкретное нарушение, зафиксированное камерой в определенное время.

Впрочем, в Кабмине на этот счет имеют другое мнение: нарушать ПДД нельзя, и точка! Какая разница, в какой момент шофер превысил скорость; главное — он это сделал, а значит на вполне законных основаниях подпадает под административную ответственность.