ГИБДД против нештрафуемого превышения скорости на 20 км/ч, но отменять его не спешит

Фото: Геннадий Черкасов
На недавно прошедшем в Сочи всероссийском семинаре-совещании руководителей региональных подразделений отечественной Госавтоинспекции вновь была поднята тема возможной отмены нормы, позволяющей водителям безнаказанно превышать максимально разрешенную на конкретном участке дороги скорость на 20 км/ч.
Ефим Розкин

Напомним, что нештрафуемый «спид-лимит» появился в нашем дорожном обиходе в 2013 году. Соответствующие поправки в законы, регулирующие автомобильную жизнь страны, были приняты депутатами в связи с массовыми фактами некорректной работы комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. При этом с катастрофическим ростом числа этих устройств на улицах и магистралях (сегодня, кстати скакать,в стране насчитывается более 12 000 разнообразных камер), число необоснованно выписанных штрафов стало расти чуть ли не в геометрической прогрессии.

Однако уже в 2014-м ГИБДД впервые заговорила о необходимости отмены новации. И это при том, что и к тому времени, и сейчас аварийность в стране падала и падает завидными темпами. Тем не менее, в 2015 году, когда водителям разрешили оплачивать штрафы с 50- процентной скидкой, нападки на нештрафуемые скоростные нарушения усилились. Просто потому, что в итоге бюджеты всех уровней стали получать по этой статье доходов значительно меньше средств. А отмена «спид-лимита» смогла бы компенсировать недополучаемые в результате «скидочной политики» денежки.

Как видите, заботой о снижении аварийности тут и не пахнет, как и тревогой о ее возможном росте из-за тех самых нештрафуемых превышениях. Впрочем, регулярно вспыхивающие в разных регионах страны скандалы с продолжающими «барахлить в пользу казны» камерами фиксации, позволили отбить и эту атаку. Хотя и за следующими дело не стало: попытки под теми или иными предлогами (как правило — надуманными) отказаться от нештрафуемых 20 км/ч продолжались и продолжаются до сих пор. И среди главных поборников их отмены — ГИБДД, разумеется.

Хотя сейчас ее представители и не делают резких заявлений по этому поводу, справедливо опасаясь очередной громкой протестной волны со стороны широкой общественности, и без того изумленной рядом последних предложений ведомства (одно только намерение отменить экзамен на «права» на площадке чего стоит!). Но свое отношение к текущему положению дел не скрывают.

Так, отвечая в Сочи на вопросы ресурса autonews.ru, начальник ГУ ОБДД МВД РФ генерал Черников заявил, что «ситуация, в которой водители воспринимают разрешенный лимит +20 км/ч, как руководство к действию — это плохо»: — Ряд стран поддерживает максимально допустимое превышение скорости движения не более 5—6 км/ч. У нас, к сожалению, скорость определена c превышением, — заявил генерал. — В первую очередь мы должны понять по дорогам, какая максимально разрешенная скорость может быть там установлена. Если на каком-то участке в городе можно установить ограничение не 60, а 80 км/ч, то субъекты сами могут принимать решение по увеличению допустимой скорости. То же самое касается федеральных дорог, где можно увеличивать скорость, исходя из инфраструктуры…

Иначе говоря, при все своем негативе в отношении нештрафуемых 20 км/ч, Госавтоинспекция, похоже, сама инициировать отмену этой нормы не будет, хотя в случае чего с удовольствием поддержит. Другое дело, будет ли она активно реализовывать вторую часть генеральского заявления, проинспектировав все дороги страны на предмет разумности принятых на местах скоростных ограничений и выдав региональным властям свои рекомендации по их увеличению или снижению. А то ведь доходит до маразма.

Скажем, на некоторых относительно недавно расширенных до восьми полос участках Дмитровском шоссе скорость ограничена 60 км/ч, хотя до их реконструкции здесь по имеющимся тогда четырем рядам можно было носиться 90 км/ч. Камеры, разумеется, висят. И таких примеров — бесконечное множество.

И если власти по какой-то нелепой случайности вдруг откажутся от «спид-лимита», в проигравших останутся миллионы водителей и членов их семей, вынужденные или бесцельно терять время в неразумно затягивающихся поездках, или пополнять казну штрафами за удовольствие разумно превысить на хорошей, пустой и широкой дороге, чтобы быстрее добираться до дома.

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, авария, ДТП, дорога, ГИБДД
30 октября 2018
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