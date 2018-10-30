ГИБДД против нештрафуемого превышения скорости на 20 км/ч, но отменять его не спешит

Напомним, что нештрафуемый «спид-лимит» появился в нашем дорожном обиходе в 2013 году. Соответствующие поправки в законы, регулирующие автомобильную жизнь страны, были приняты депутатами в связи с массовыми фактами некорректной работы комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. При этом с катастрофическим ростом числа этих устройств на улицах и магистралях (сегодня, кстати скакать,в стране насчитывается более 12 000 разнообразных камер), число необоснованно выписанных штрафов стало расти чуть ли не в геометрической прогрессии.

Однако уже в 2014-м ГИБДД впервые заговорила о необходимости отмены новации. И это при том, что и к тому времени, и сейчас аварийность в стране падала и падает завидными темпами. Тем не менее, в 2015 году, когда водителям разрешили оплачивать штрафы с 50- процентной скидкой, нападки на нештрафуемые скоростные нарушения усилились. Просто потому, что в итоге бюджеты всех уровней стали получать по этой статье доходов значительно меньше средств. А отмена «спид-лимита» смогла бы компенсировать недополучаемые в результате «скидочной политики» денежки.

Как видите, заботой о снижении аварийности тут и не пахнет, как и тревогой о ее возможном росте из-за тех самых нештрафуемых превышениях. Впрочем, регулярно вспыхивающие в разных регионах страны скандалы с продолжающими «барахлить в пользу казны» камерами фиксации, позволили отбить и эту атаку. Хотя и за следующими дело не стало: попытки под теми или иными предлогами (как правило — надуманными) отказаться от нештрафуемых 20 км/ч продолжались и продолжаются до сих пор. И среди главных поборников их отмены — ГИБДД, разумеется.