Камеры-ловушки ГИБДД начали незаконно штрафовать за неостановку перед стоп-линией

На прошлой неделе мы рассказали о камере, несущую свою прибыльную для бюджета службу на Коломенском проезде и штрафующую за мифическое превышения скорости. Теперь выяснилось, что по степени беспардонности в деле выписывания неправомерных штрафов ее легко затыкает за пояс камера, контролирующая съезд с внутренней части ТТК на участке Нижняя Масловка на улицу Марины Расковой.

Она с некоторых пор бдит за выполнением требования знака «STOP», висящего на примыкании этого съезда к улице имени отчаянной летчицы. Водитель, съезжающий тут с ТТК, обязан выполнить требования знака: остановиться на некоторое время перед заботливо прочерченной на асфальте стоп-линией. Постоял — поехал. Нарушение этого требования грозит штрафом в 500 рублей в соответствии с ч.1 ст.12.16 КоАП — «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

В последнее время водители, проезжавшие там, стали жаловаться, что они перед стоп-линией благонамеренно останавливались, но камера, «бьющая» в этом месте в корму машины, все равно считала, что остановки не было и на этом основании автомобилист получал штраф.

Одна из последних жертв камеры, Тимофей Исаев, знал о ее нехорошей репутации, но, тем не менее, понадеялся на свою законопослушность и прокатился под ее объективом. Вот как он описывает произошедшее сам (авторская орфография, пунктуация и стиль сохранены):