Камеры-ловушки ГИБДД начали незаконно штрафовать за неостановку перед стоп-линией

В столице появилась камера автоматической фиксации нарушений ПДД, которая, фактически, сделала платным въезд на одну из улиц Москвы. Размер таксы — 500 рублей по «прейскуранту» КоАП.
Максим Строкер

На прошлой неделе мы рассказали о камере, несущую свою прибыльную для бюджета службу на Коломенском проезде и штрафующую за мифическое превышения скорости. Теперь выяснилось, что по степени беспардонности в деле выписывания неправомерных штрафов ее легко затыкает за пояс камера, контролирующая съезд с внутренней части ТТК на участке Нижняя Масловка на улицу Марины Расковой.

Она с некоторых пор бдит за выполнением требования знака «STOP», висящего на примыкании этого съезда к улице имени отчаянной летчицы. Водитель, съезжающий тут с ТТК, обязан выполнить требования знака: остановиться на некоторое время перед заботливо прочерченной на асфальте стоп-линией. Постоял — поехал. Нарушение этого требования грозит штрафом в 500 рублей в соответствии с ч.1 ст.12.16 КоАП — «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

В последнее время водители, проезжавшие там, стали жаловаться, что они перед стоп-линией благонамеренно останавливались, но камера, «бьющая» в этом месте в корму машины, все равно считала, что остановки не было и на этом основании автомобилист получал штраф.

Одна из последних жертв камеры, Тимофей Исаев, знал о ее нехорошей репутации, но, тем не менее, понадеялся на свою законопослушность и прокатился под ее объективом. Вот как он описывает произошедшее сам (авторская орфография, пунктуация и стиль сохранены):

mapcam.info

— Поскольку я прекрасно знал, что там есть камера, что она выписывает штрафы со страшной скоростью, я решил выполнить все максимально аккуратно, если не сказать гротескно, прямо как на экзамене в ГИБДД. Я въехал на съезд, подъехал к стоп-линии, постоял у нее где-то ПЯТЬ СЕКУНД (т. е. отсчитывая 1001, 1002…) и после этого поехал. Поскольку в машине есть видеорегистратор, я знал, что в случае чего смогу доказать невиновность. Правда, запись сразу же не сохранил. А зря. В течение недели я спокойно жил и уже начал думать, что камера действительно наказывает нарушителей.

Но нет! Вчера мне на e-mail упало «письмо счастья», в котором говорилось, что я… нарушил!!! Более того, если посмотреть на фото, все выглядит действительно так, будто я — нарушитель. И все бы хорошо, только ЭТО НЕПРАВДА. Очень жаль, что не сохранилось видео. Я правда не думал, что записи надо хранить не по неделе, а желательно — по месяцу. Как выяснилось, людям такие штрафы приходят и через 10, и даже через 20 дней после нарушения! Естественно, ведь все сделано так, чтобы доказательств невиновности не осталось даже близко, — возмущается автомобилист.

По адресу Нижняя Масловка д. 9 установлена камера модели «Стрелка-Плюс». Напомним, что именно этот тип устройств прославился, когда штрафовал водителей машин за тень, отброшенную на полосу общественного транспорта, или за отражение света фары от мокрого асфальта, посмевшего пересечь разметку обочины.

Будем надеяться, что эту историю ГИБДД и ЦОДД не попытаются по-тихому замять, а восстановят справедливость, отменив некорректные штрафы с этой «Стрелки-Плюс».

штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, видеорегистратор, ГИБДД
6 ноября 2018
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