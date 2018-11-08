Кто будет платить за аварию, спровоцированную пассажиром, неудачно открывшим дверь машины

Такое случается сплошь и рядом, причем подобным образом рискуют не только водители, но и пассажиры заднего ряда, несмотря на то, что и тем и другим пункт 12.7 ПДД запрещает открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения. Речь идет как о проезжающем транспорте, так и о пешеходах.

К тому ПДД разделом «Обязанности пассажира» разрешают им высаживаться и садиться в авто со стороны проезжей части при условии, если это невозможно сделать с другого борта, а также если это будет безопасно, и не создаст помех другим участникам движения.

Так что в указанном случае виновником ДТП признают того, кто открыл дверь. А если пассажир не вписан в полис ОСАГО, то компенсировать ремонт обоих автомобилей ему придется из своего кармана.

За виновного водителя, неосторожно открывшего дверь, ремонт чужого автомобиля компенсирует страховщик по ОСАГО. Если, конечно, другой участник аварии не нарушал ПДД. А вот за восстановление собственной машины при отсутствии КАСКО, как уже было сказано выше, автовладельцу придется платить самому.