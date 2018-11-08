Кто будет платить за аварию, спровоцированную пассажиром, неудачно открывшим дверь машины

Все Правила дорожного движения в конечном итоге направлены на достижение одной единственной цели — обеспечение безопасности здоровья и жизни людей. Представьте ситуацию, когда в припаркованном вдоль обочины автомобиле внезапно открывается дверь со стороны проезжей части, и в нее тут же прямой наводкой влетает автомобиль, движущийся сзади.
Водитель вроде бы не нарушал правил остановки транспортного средства, но, торопясь по делам, не заметил, что припарковался на узком участке дороги, и не посмотрел в боковое зеркало заднего вида, чтобы убедиться в безопасности своих действий. В результате при отсутсвии КАСКО он в лучшем случае попадает на дорогостоящий кузовной ремонт, а в худшем — может на всю жизнь остаться инвалидом.