Кто будет платить за аварию, спровоцированную пассажиром, неудачно открывшим дверь машины

Фото www.youtube.com
Как известно, любые действия с автомобилем, включая прежде всего вождение и эксплуатацию, тщательно регламентирует закон. Даже когда машина припаркована в разрешенном месте, водитель и пассажиры должны знать, что им запрещено делать, согласно ПДД. Например, в определенных случаях они даже не имеют права открывать двери…
Иван Флягин

Все Правила дорожного движения в конечном итоге направлены на достижение одной единственной цели — обеспечение безопасности здоровья и жизни людей. Представьте ситуацию, когда в припаркованном вдоль обочины автомобиле внезапно открывается дверь со стороны проезжей части, и в нее тут же прямой наводкой влетает автомобиль, движущийся сзади.

Водитель вроде бы не нарушал правил остановки транспортного средства, но, торопясь по делам, не заметил, что припарковался на узком участке дороги, и не посмотрел в боковое зеркало заднего вида, чтобы убедиться в безопасности своих действий. В результате при отсутсвии КАСКО он в лучшем случае попадает на дорогостоящий кузовной ремонт, а в худшем — может на всю жизнь остаться инвалидом.

Такое случается сплошь и рядом, причем подобным образом рискуют не только водители, но и пассажиры заднего ряда, несмотря на то, что и тем и другим пункт 12.7 ПДД запрещает открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения. Речь идет как о проезжающем транспорте, так и о пешеходах.

К тому ПДД разделом «Обязанности пассажира» разрешают им высаживаться и садиться в авто со стороны проезжей части при условии, если это невозможно сделать с другого борта, а также если это будет безопасно, и не создаст помех другим участникам движения.

Так что в указанном случае виновником ДТП признают того, кто открыл дверь. А если пассажир не вписан в полис ОСАГО, то компенсировать ремонт обоих автомобилей ему придется из своего кармана.

За виновного водителя, неосторожно открывшего дверь, ремонт чужого автомобиля компенсирует страховщик по ОСАГО. Если, конечно, другой участник аварии не нарушал ПДД. А вот за восстановление собственной машины при отсутствии КАСКО, как уже было сказано выше, автовладельцу придется платить самому.

автоправо, ПДД, пешеходы, страхование, ОСАГО, страховые выплаты, вред здоровью, ущерб, возмещение ущерба, безопасность дорожного движения
8 ноября 2018
349