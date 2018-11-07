Кто виноват в ДТП на учебной машине: курсант или инструктор

Предположим, осваивая тонкое искусство перестроения из ряда в ряд, курсант, напуганный наглым дядькой на большой черной машине, запаниковал — потерял на долю секунды контроль над машиной, и она оказалась в бампере впереди идущего авто. Инструктор, который, по идее, должен был вовремя «включиться» и спасти всех и вся от нудных разбирательств и затрат, свой выход проспал. Как итог — звонок в ГИБДД и поиск виноватых.

Прибывшие на вызов гаишники пришли к выводу, что ДТП спровоцировал курсант. Или инструктор. Короче, учебная машина — а там, мол, разбирайтесь сами. С полисом ОСАГО у автошколы все в порядке, с пострадавшим, выходит, тоже. А кто будет ремонтировать авто виновника? Учителя пытаются сделать козлом отпущения ученика. Тот же в свою очередь, перечитав весь интернет, платить отказывается: раз у меня нет «прав», то и я не я, и хата не моя…

Споры ведутся, проблема не решается. Так кто же, кто должен потратиться на восстановление машины?