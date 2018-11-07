Кто виноват в ДТП на учебной машине: курсант или инструктор

Казалось бы, если гражданин обучается вождению, то все риски, связанные с этим процессом, берет на себя автошкола: «въехал в стену, перепутав по неопытности педали — не волнуйся, сами починим авто». Однако здесь не все так однозначно, тем более, что никаких законов, регламентирующих подобные ситуации, сегодня, как выснил портал «АвтоВзгляд», в России нет.
Предположим, осваивая тонкое искусство перестроения из ряда в ряд, курсант, напуганный наглым дядькой на большой черной машине, запаниковал — потерял на долю секунды контроль над машиной, и она оказалась в бампере впереди идущего авто. Инструктор, который, по идее, должен был вовремя «включиться» и спасти всех и вся от нудных разбирательств и затрат, свой выход проспал. Как итог — звонок в ГИБДД и поиск виноватых.
Прибывшие на вызов гаишники пришли к выводу, что ДТП спровоцировал курсант. Или инструктор. Короче, учебная машина — а там, мол, разбирайтесь сами. С полисом ОСАГО у автошколы все в порядке, с пострадавшим, выходит, тоже. А кто будет ремонтировать авто виновника? Учителя пытаются сделать козлом отпущения ученика. Тот же в свою очередь, перечитав весь интернет, платить отказывается: раз у меня нет «прав», то и я не я, и хата не моя…
Споры ведутся, проблема не решается. Так кто же, кто должен потратиться на восстановление машины?
Дабы разобраться в этом сложном вопросе, в первую очередь обратимся к ПДД. Пункт 1.2 свода дорожных законов гласит, что водителем является лицо, управляющее каким-либо ТС. То есть, в нашем случае — курсант. Но читаем дальше и в следующем предложении видим: «К водителю приравнивается обучающий вождению». Ага, значит, и инструктор тоже «рулевой». В учебной машине, получается, два шофера, ответственных за все происходящее? Бессмыслица какая-то.
Удивительно, что других нормативно-правовых актов, в которых можно было бы поискать истину, сегодня попросту нет. Зато в российском законодательстве есть здоровенная дыра, порождающая на ровном месте подобные споры. Почему бы не прописать пояснение, на ком в случае ДТП по вине курсанта на учебной машине лежит ответственность? Пока же его нет, судьбу кошельков решает конкретный судья, к которому попадает дело. А значит, предугадать, на чью сторону встанет Фемида, невозможно — как повезет.
В схожей ситуации курсанту первым делом следует отыскать договор, который он заключал с автошколой при поступлении. В редчайших случаях в подобных соглашениях имеется пункт, где оговаривается, что материальную ответственность за учебную машину несет сама компания. Некоторые учреждения, дабы обезопасить себя, напротив, заранее вешают ответственность на ученика. А не нравится — не подписывай, ищи другие курсы.
Особо предусмотрительные автошколы, пекущиеся о своей репутации и курсантах, страхуют автомобили по КАСКО. Но если уж ОСАГО заведения, осуществляющие учебную деятельность, добывают с огромным трудом, то можно себе представить, сколько денег с них просят за «все включено». Далеко не каждой компании такое удовольствие по карману.
По мнению Татьяны Шутылевой, президента Межрегиональной ассоциации автошкол, самый эффективный способ защититься от возможных размолвок с «педагогами» — это внимательнее относиться к выбору учебного заведения. Не нужно «ловиться» на привлекательные ценники и близость к дому. Ориентируйтесь на отзывы и рекомендации друзей — там, где трудятся высококвалифицированные инструкторы, контролирующие курсантов ежесекундно, подобные проблемы практически исключены.