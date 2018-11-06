В каких случаях ПДД разрешают въезжать на бордюр и двигаться по тротуару

Так что, если вам тяжело тащить груз и нет никаких альтернтаив подъезда, смело паркуйтесь в удобном для вас месте на тротуаре. Ваши действия регламентированы пунктом 9.9 ПДД, и единственная оговорка заключается в том, что на пешеходной зоне вы должны обеспечить безопасность движения.

Кроме того, правила позволяют парковаться с заездом на бордюр при наличии соответствующего знака 6.4 и одной из табличек (8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 − 8.6.9.) с изображением, указывающим способ стоянки машины. К сожалению, такие указатели в больших городах все реже и реже предполагают бесплатную парковку.

Другое дело, что водитель еще должен уметь правильно заехать на бордюрный камень, чтобы не повредить свой автомобиль. Этого лучше вообще не делать даже на высоком внедорожнике, если речь идет о магистральном «поребрике» высотой 450 мм.

Чаще всего нам приходится форсировать бордюры высотой 150—160 мм, но даже их штурмовать надо с умом, учитывая дорожный просвет авто и длину его свесов. И главное, ни в коем случае не пытаться это делать с разгона — можно остаться без колеса и сильно повредить подвеску…