В каких случаях ПДД разрешают въезжать на бордюр и двигаться по тротуару

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Наверное, почти все наши водители когда-то испытывали искушение заехать на тротуар. Если даже кто-то такого сразу не припомнит, то скорей всего он форсировал бордюр без раздумий и сомнений: кому-то срочно понадобилось объехать пробку, другим — припарковаться на пешеходной зоне, третьим — разгрузить машину перед подъездом или входом в склад. В каком случае ПДД предусматривает условия, когда можно парковаться на тротуаре, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

В крупных российских мегаполисах, где под натиском растущего автопарка каждый свободный квадратный метр асфальта стал цениться на вес золота, борьба с незаконной парковкой становится все более ожесточенной. Напомним, что согласно Административному кодексу, штраф за нарушение правил стоянки в Москве и Санкт-Петербурге равен 3000 рублей, а за движение по тротуарам — 2000. Но, как показывает практика, это мало кого останавливает.

Тем не менее, наверняка далеко не все знают, что ПДД допускает безнаказанное движение по пешеходным зонам, причем речь идет не только о транспорте дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб. Например, закон не запрещает проехать на тротуар на своей машине, если, вам необходимо выгрузить из багажника тяжелые мешки с цементом. А при этом нет никакой возможности подъехать к входу торгового заведения или складского помещения, минуя пешеходную зону.

Так что, если вам тяжело тащить груз и нет никаких альтернтаив подъезда, смело паркуйтесь в удобном для вас месте на тротуаре. Ваши действия регламентированы пунктом 9.9 ПДД, и единственная оговорка заключается в том, что на пешеходной зоне вы должны обеспечить безопасность движения.

Кроме того, правила позволяют парковаться с заездом на бордюр при наличии соответствующего знака 6.4 и одной из табличек (8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 − 8.6.9.) с изображением, указывающим способ стоянки машины. К сожалению, такие указатели в больших городах все реже и реже предполагают бесплатную парковку.

Другое дело, что водитель еще должен уметь правильно заехать на бордюрный камень, чтобы не повредить свой автомобиль. Этого лучше вообще не делать даже на высоком внедорожнике, если речь идет о магистральном «поребрике» высотой 450 мм.

Чаще всего нам приходится форсировать бордюры высотой 150—160 мм, но даже их штурмовать надо с умом, учитывая дорожный просвет авто и длину его свесов. И главное, ни в коем случае не пытаться это делать с разгона — можно остаться без колеса и сильно повредить подвеску…

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6 ноября 2018
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