В каких случаях ПДД разрешают въезжать на бордюр и двигаться по тротуару

В крупных российских мегаполисах, где под натиском растущего автопарка каждый свободный квадратный метр асфальта стал цениться на вес золота, борьба с незаконной парковкой становится все более ожесточенной. Напомним, что согласно Административному кодексу, штраф за нарушение правил стоянки в Москве и Санкт-Петербурге равен 3000 рублей, а за движение по тротуарам — 2000. Но, как показывает практика, это мало кого останавливает.
Тем не менее, наверняка далеко не все знают, что ПДД допускает безнаказанное движение по пешеходным зонам, причем речь идет не только о транспорте дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб. Например, закон не запрещает проехать на тротуар на своей машине, если, вам необходимо выгрузить из багажника тяжелые мешки с цементом. А при этом нет никакой возможности подъехать к входу торгового заведения или складского помещения, минуя пешеходную зону.