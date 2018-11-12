ГИБДД будет наказывать за опасное вождение как за выезд на «встречку»

— Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5000 рублей, — сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников ТАСС.

Напомним, что именно такой штраф — 5000 рублей полагается за первый в течение года выезд на полосу встречного движения там где это запрещено. Предложение правительства ввести штраф в размере 5000 рублей за опасное вождение получил практически единодушное одобрение депутатов Госдумы. Соответствующая поправка, как сообщал портал «АвтоВзгляд» в статью 12.38 КоАП прошла первое чтение в январе 2017-го года.

В законопроекте возможность штрафовать водителя за опасное вождение целиком и полностью отдана на личное усмотрение инспектора ДПС. Фракции ЛДПР в Госдуме настаивала тогда на обязательном наличии видеофиксации факта агрессивного вождения — в качестве доказательства правонарушения. Однако представители прочих партий в ГД проигнорировали эту принципиальную поправку. Таким образом, появление в КоАП статьи об опасном вождении может стать лазейкой для масштабного полицейского произвола.